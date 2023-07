2e test, jour 5 en direct: l’Angleterre perd le complot après le guichet de Stokes, 8 Down vs Aus

ENG vs AUS, 2nd Ashes Test, Jour 5, Mises à jour en direct : Le capitaine anglais Ben Stokes a claqué son 13e siècle de test pour mener la charge de son équipe contre l’Australie lors de la cinquième journée du 2e test des cendres à Lord’s. Poursuivant un objectif de 371, l’Angleterre est à six guichets avec Stokes qui va fort de son côté. L’équipe dirigée par Stokes a besoin de 257 courses le jour 5 pour gagner avec seulement six guichets en main. Mitchell Starc a déclenché un effondrement en Angleterre à Lord’s dimanche avant que Ben Duckett ne reçoive un sursis controversé alors que les hôtes maintenaient leur offre pour une victoire remarquable lors du deuxième Ashes Test. Starc, rappelé après la victoire palpitante de l’Australie à deux guichets lors du premier test de la semaine dernière à Edgbaston, a réduit l’Angleterre à 13-2. (Carte de bord en direct)