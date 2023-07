2e test, jour 1 en direct: départ de Rahane, India Bank On Kohli vs West Indies

WI vs IND, 2e test, jour 1 en direct: Virat Kohli et Ravindra Jadeja sont au pli alors que l’Inde cherche à reconstruire ses manches. Rohit Sharma a marqué un demi-siècle brillant et Yashasvi Jaiswal a poursuivi sa brillante course de forme avec cinquante autres après que les Antilles ont remporté le tirage au sort et ont choisi de jouer. Jason Holder, Shannon Gabriel, Jomel Warrican et Kemar Roach ont pris un guichet chacun. Mukesh Kumar fait ses débuts pour l’Inde à la place de Shardul Thakur. C’est une occasion historique car le deuxième test à Port of Spain est le 100e test entre les deux équipes. (Live Scorecard)

Voici les mises à jour en direct du jour 1 du deuxième test entre les Antilles et l’Inde depuis Trinidad