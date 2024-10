2e test Inde vs Nouvelle-Zélande : la partie est-elle déjà terminée pour l’Inde ? L’histoire met Rohit Sharma & Co. en retrait | Actualités sur le cricket

Le capitaine indien Rohit Sharma avec ses coéquipiers à Pune. (Photo PTI)

NEW DELHI : La Nouvelle-Zélande a étendu son avance sur l’Inde à plus de 200 courses lors de la deuxième journée du deuxième test du Stade MCA à Pune, avec le capitaine Tom Latham jouant un demi-siècle crucial lors de leur deuxième manche.

Cela place l’Inde dans une position difficile, car elle n’a réussi à atteindre un objectif de plus de 200 qu’une seule fois, à domicile ou à l’extérieur, depuis 2012. Cette dernière victoire à domicile alors qu’elle poursuivait un objectif de plus de 200 est survenue contre le même adversaire, la Nouvelle-Zélande, lorsque l’Inde a pourchassé en baisse de 261 à Bengaluru en 2012. Depuis lors, leur seule poursuite réussie d’un objectif similaire a eu lieu en 2021 contre l’Australie au Gabba.

Tableau de bord : Inde contre Nouvelle-Zélande, 2e test

La performance au bâton de l’Inde dans les premières manches a soulevé de sérieuses inquiétudes à Pune. Après avoir éliminé la Nouvelle-Zélande pour 259, menés par l’impressionnant 7 pour 59 de Washington Sundar, les batteurs indiens ont hésité. Les meilleurs chiffres en carrière de Mitchell Santner de 7 pour 53 ont démantelé l’alignement indien, l’équipe se pliant pour seulement 156 et concédant une avance de 103 points en première manche.

C’était la deuxième fois consécutive dans la série que l’Inde concédait une avance de plus de 100 points à domicile, un exploit qui ne s’était pas produit depuis 2001 contre l’Australie. À l’époque, l’Inde avait réussi à renverser la situation pour remporter la série, et l’équipe espère cette fois un résultat similaire.

Cependant, avec la Nouvelle-Zélande détenant désormais une avance substantielle et les batteurs indiens luttant contre les effets de rotation, la tâche qui nous attend semble ardue.

Pour remporter ce test et égaliser la série, l’Inde aura besoin d’une performance remarquable en quatrième manche, ce qu’elle a rarement réalisé au cours de la dernière décennie.