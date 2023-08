2e T20I Live: Jaiswal et Gaikwad visent un départ solide après que l’Irlande ait choisi de jouer

Inde vs Irlande, 2e mises à jour en direct du T20I : Le skipper irlandais Paul Stirling a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer en premier contre l’Inde lors du deuxième T20I de la série de trois matchs au Village de Dublin dimanche. L’équipe dirigée par Jasprit Bumrah a remporté le premier match grâce à la méthode DLS alors que la pluie a interrompu le jeu et a finalement forcé l’annulation du match. L’Inde a empoché le match par deux points. Avec le jeu, Bumrah a fait son retour au cricket international après un écart de 11 mois. Le skipper a choisi deux guichets lors de la toute première manche du match. Il a retourné des chiffres de 2 pour 24 en 4 overs. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Inde (jouant XI): Yashasvi Jaiswal, Ruturaj Gaikwad, Tilak Varma, Sanju Samson(w), Rinku Singh, Shivam Dube, Washington Sundar, Prasidh Krishna, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah(c), Ravi Bishnoi

Irlande (jouant XI): Andrew Balbirnie, Paul Stirling(c), Lorcan Tucker(w), Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Mark Adair, Barry McCarthy, Craig Young, Joshua Little, Benjamin White

Voici les mises à jour en direct du 2e match T20I entre l’Inde et l’Irlande, en direct de Dublin :