2e ex-gardien de prison condamné pour avoir battu à mort un détenu

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Un ancien gardien de prison de l’Illinois pourrait faire face à la prison à vie après qu’un jury l’a reconnu coupable lundi d’avoir violé les droits civils d’un détenu de 65 ans décédé après que des agents correctionnels l’ont battu dans une cellule plus de quatre il y a des années.

Le jury de six hommes et six femmes a délibéré environ trois heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur cinq chefs d’accusation contre l’ancien lieutenant correctionnel Todd Sheffler, 54 ans, de Mendon.

Sheffler est le deuxième ex-garde condamné pour la mort de Larry Earvin en mai 2018. Un jury distinct a condamné Alex Banta, 30 ans, pour des accusations similaires en avril. Ce jury n’a pas pu parvenir à un verdict sur Sheffler, alors le gouvernement l’a de nouveau jugé.

“La défense a fait une déclaration sur le bras long et cruel du gouvernement”, a déclaré le procureur adjoint américain Eugene Miller dans sa déclaration finale. “Todd Sheffler a violé sa formation, violé la Constitution américaine et autorisé, participé et dissimulé le passage à tabac brutal d’un homme de 65 ans, sans défense, un concitoyen, menotté dans le dos et allongé sur le sol en béton froid et dur. . Il était le bras long et cruel du gouvernement.

Earvin purgeait une peine pour vol et était éligible à une libération conditionnelle dans quatre mois lorsqu’il a désobéi à l’ordre d’un gardien de retourner dans sa cellule du Western Illinois Correctional Center à Mount Sterling, à 400 kilomètres au sud-ouest de Chicago.

Un appel d’un officier en détresse a convoqué des dizaines de gardes au logement d’Earvin, et Banta faisait partie de ceux qui ont commencé l’escorte vers l’isolement disciplinaire. Sheffler a rejoint en cours de route, et des témoignages ont indiqué que les deux avaient été rejoints par l’ancien sergent correctionnel. Willie Hedden à coups de poing, de pied et piétinant Earvin dans le vestibule de l’unité d’isolement, où il n’y a pas de caméras de sécurité.

Hedden, inculpé des mêmes accusations de droits civils et de complot, a témoigné pour le gouvernement dans l’espoir d’une réduction de peine.

Les avocats de la défense de Sheffler ont tenté de convaincre le jury que les coups de poing et de pied qu’Earvin a reçus dans le logement – avant que Sheffler ne rejoigne l’escorte – auraient pu causer sa mort.

John O’connor, Associated Press