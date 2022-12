2e Canadien à mourir au combat en Ukraine rapatrié par sa famille, pas à Ottawa

Une seule trompette joue les premières notes de Le dernier message à travers le spacieux salon funéraire, gelant la poignée de personnes qui attendaient. Cela inclut le soldat tenant l’urne.

La chanson sombre est un élément clé des cérémonies militaires, mais il n’y a rien de traditionnel dans ce moment.

En juin, Joseph Hildebrand, un vétéran canadien de 33 ans, a quitté sa maison de la Saskatchewan pour aider l’Ukraine à combattre l’invasion russe.

Maintenant, il revient sous forme de cendres. Sa compagne et sa fille restent immobiles en pleurant. Lorsque la trompette s’arrête, ils peuvent se réunir une dernière fois en famille.

Il a fallu des semaines de négociations avec des responsables ukrainiens et canadiens pour ramener la dépouille d’Hildebrand à la maison de cette façon. La famille prévient que les autres Canadiens devront faire de même si Ottawa ne change pas la façon dont il aide à rapatrier les soldats volontaires.

Une “attirance constante” vers l’armée

Carissa Hildebrand et sa fille de presque 14 ans, Jovi, ne sont plus les mêmes depuis qu’Hildebrand est partie en Ukraine.

“Quand Joe est parti, c’est là que nous avons commencé à pleurer”, a déclaré Carissa à CBC News dans son appartement de Swift Current, en Saskatchewan, début décembre. Ils étaient ensemble depuis près de huit ans.

Hildebrand s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes après ses études secondaires et est devenu membre du Princess Patricia Canadian Light Infantry. Il a servi en Afghanistan de 2009 à 2010.

Après avoir quitté l’armée, Hildebrand a tenté de se porter volontaire comme combattant en Syrie pendant sa guerre civile, mais n’a pas pu entrer en raison de la fermeture des frontières. Il est donc retourné en Saskatchewan pour travailler dans les fermes de sa famille et de ses voisins.

REGARDER | L’histoire de Joseph Hildebrand sur Le National le lundi à 21 h HE sur CBC News Network et à 22 h heure locale sur votre station de télévision CBC. Vous pouvez également attraper Le National en ligne sur CBC Gem.

Son amour pour Carissa a grandi et Hildebrand a adopté sa fille – son “Jovi Bear” – en 2020. Ils devenaient une véritable “unité familiale”, a déclaré Carissa.

Puis la Russie a envahi l’Ukraine.

“Quand il a découvert que nous n’envoyions pas de soldats canadiens pour aller aider, il a été époustouflé”, a-t-elle déclaré.

Joseph Hildebrand a envoyé cette photo à Carissa lors de ses débuts en Ukraine. Il a quitté la Saskatchewan pour se battre en juin et a été tué par l’artillerie le 7 novembre. (Soumis par Carissa Hildebrand)

Sa décision d’y aller était une décision qu’elle respectait, mais qu’elle ne comprenait pas.

“Il a toujours été constamment sous pression”, a-t-elle déclaré.

“Il voulait la vie de ferme et la vie de famille, mais il voulait aussi constamment aller rejoindre sa fraternité et aller aider. C’est deux mondes différents.”

Tué en tirant les autres vers la sécurité

Le 7 novembre, le téléphone de Carissa a sonné vers 7 heures du matin

“J’ai tout de suite su”, a-t-elle déclaré.

Un homme avec un fort accent ukrainien lui a dit qu’Hildebrand était mort. Elle ne sait toujours pas qui a appelé.

Grâce à des conversations avec les compagnons d’armes de Hildebrand, Carissa a appris qu’il était mort le 7 novembre dans la ville orientale de Bahkmut, entraînant ses coéquipiers morts et blessés vers un territoire sûr. On a dit à Carissa que l’artillerie avait frappé et tué l’amour de sa vie.

“Je veux ouvrir les yeux des gens sur ce qui arrive à un volontaire qui va se battre pour un autre pays”, a déclaré Carissa.

Carissa montre l’ancien uniforme militaire de son partenaire de son temps avec le Princess Patricia Canadian Light Infantry. (Sam Samson/CBC)

Demander une escorte

Les fonctionnaires fédéraux déconseillent fortement aux Canadiens de se rendre en Ukraine pendant la guerre.

“Votre sécurité est à haut risque, en particulier si vous vous engagez dans un combat actif”, prévient l’avis aux voyageurs. « Notre capacité de fournir des services consulaires en Ukraine est sévèrement limitée. Vous ne devriez pas dépendre du gouvernement du Canada pour vous aider à quitter le pays.

Ainsi, à la mort d’Hildebrand, les responsables ukrainiens étaient responsables de ce qui s’est passé ensuite.

Assist Ukraine, une société tierce travaillant avec l’armée ukrainienne, a lancé le processus de rapatriement. Le groupe a amené son corps au crématorium et a organisé la crémation. Il a également aligné des documents comme un certificat de décès.

Le cercueil d’Hildebrand reposait dans le crématorium de Kyiv, drapé des drapeaux canadien et ukrainien. (Josiah Napier)

L’entreprise expédie normalement les restes dans le pays d’origine.

“Cela ne semble pas juste”, a déclaré Carissa. “Il est tout seul dans un avion-cargo. C’est difficile de faire confiance.”

Carissa et Crystal Martens, la directrice de la maison funéraire de Swift Current, ont ensuite travaillé ensemble et ont demandé une escorte pour ramener la dépouille au Canada.

La société a déclaré qu’elle devait suivre le plan initial.

À ce moment-là, Carissa et Martens envoyaient des courriels à plusieurs agences : Assist Ukraine, l’ambassade du Canada, Affaires mondiales Canada et la Légion internationale de défense de l’Ukraine – l’unité avec laquelle Hildebrand s’est battu.

Martens a déclaré qu’il semblait qu’aucun des groupes ne communiquait entre eux, alors elle est devenue une liaison “implacable”.

“Certaines personnes étaient très indifférentes et se demandaient pourquoi nous nous disputions à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

Je ne voulais pas que les restes soient expédiés “comme un colis Amazon”

À Niagara Falls, en Ontario, Steve Krsnik s’est également battu pour ramener son ami d’Ukraine chez lui. Il avait aidé Hildebrand à s’inscrire pour combattre dans cette guerre.

“Nous ne voulions pas qu’il soit expédié seul dans une boîte comme un colis Amazon”, a-t-il déclaré.

Le vétéran de la princesse Patricia a aidé à former Hildebrand en tant que nouveau soldat. Ils ont servi en Afghanistan à peu près à la même époque.

“Beaucoup de gars qui ont servi outre-mer, quand ils reviennent, ont du mal à s’adapter à la vie civile parce que c’est tellement différent”, a déclaré Krsnik.

“Les gars s’efforcent toujours de revivre ces hauts parce qu’ils sont tellement addictifs. La quantité d’endorphines qui se précipite dans votre corps lorsque vous êtes à ces pics – c’est euphorique d’une certaine manière. Les gars compléteront ce sentiment avec des activités à la recherche de sensations fortes. . mais ça ne marche pas. Ça ne répond pas à l’appel que nous voulons.”

Steve Krsnik, qui a aidé Hildebrand à s’engager pour combattre en Ukraine et a aidé à faire rapatrier sa dépouille, explique ses souvenirs de guerre dans un bar de Niagara Falls, en Ontario. (Mia Sheldon/CBC)

Ils sont restés en contact pendant qu’Hildebrand était en Ukraine. Krsnik a déclaré qu’Hildebrand pensait qu’il “faisait la bonne chose” et qu’il se sentait accompli pour gagner du terrain sur les Russes.

À la mort d’Hildebrand, Krsnik savait que les soldats volontaires n’avaient pas droit à des cérémonies ou à des convois sur l’autoroute des héros. Ils ne reçoivent pas non plus d’aide importante d’Ottawa.

“Le gouvernement canadien n’est pas vraiment intervenu pour faire grand-chose en ce qui concerne le rapatriement”, a-t-il déclaré.

Krsnik a recueilli plus de 27 000 $ grâce à une collecte de fonds en ligne pour les frais de rapatriement, les frais d’avocat, de salon funéraire et de comptable, et d’autres frais imprévus. Ce qui reste ira à la fille d’Hildebrand.

Une escorte bénévole et vétéran

Krsnik, Martens et Carissa ont passé le mois de novembre à essayer de convaincre les agences de remettre les restes à leur escorte – qui était déjà en Ukraine.

Josiah Napier, un autre vétéran de la princesse Patricia qui connaissait Hildebrand, en était à sa deuxième tournée volontaire en Ukraine.

Bien qu’il se préparait à retourner dans sa propre famille en Alberta, Napier a retardé son voyage d’un mois pour être l’escorte d’Hildebrand.

“Si cela avait été moi et qu’il n’y avait pas eu d’avocat ici, cela aurait été un processus assez infernal”, a déclaré Napier à CBC News depuis Kyiv début décembre.

“Alors je suis resté. C’est la bonne chose à faire.”

REGARDER | Carissa Hildebrand lit une lettre de remerciements à ses amis et à sa famille : Carissa lit une lettre de remerciement Carissa Hildebrand remercie les nombreuses personnes qui ont aidé à ramener les cendres de son partenaire à la maison. Avertissement : Cette vidéo contient du contenu sensible qui peut déclencher des réactions chez certaines personnes

Hildebrand serait “gravement déçu”

Les quatre Canadiens ont travaillé quotidiennement sur leur mission, organisant la paperasse, y compris des copies de passeport et une lettre de consentement de l’ambassade du Canada, approuvant l’escorte.

Le 2 décembre, tout le monde était d’accord pour que Napier puisse ramener Hildebrand à la maison.

Martens a déclaré qu’un processus de rapatriement comme celui-ci prendrait normalement des mois, donc le faire en quelques semaines était “phénoménal”.

La seule mise en garde majeure était que la famille devait payer le voyage de retour – un coût qu’ils n’ont pas encore comptabilisé.

Carissa a déclaré qu’elle ne s’était jamais attendue à ce que le gouvernement fédéral paie pour le rapatriement, mais elle souhaitait plus de coordination pour la dépouille de son partenaire.

“Il serait gravement déçu par son gouvernement en ce moment”, a-t-elle déclaré, repensant à son passage dans les Forces armées canadiennes.

“Il s’est battu pour le Canada.”

La société affirme que le rapatriement n’a pas fait face à “un seul retard”

Dans un courriel à CBC News, Assist Ukraine a déclaré avoir fait « plus que nécessaire » pour ramener les cendres de Hildebrand au Canada sans délai, conformément à la loi ukrainienne.

Selon un porte-parole, Anciens Combattants Canada ne peut commenter « les dossiers des anciens combattants, même après leur décès ». Le ministre Lawrence MacAuley n’était pas disponible pour une entrevue.

Un porte-parole d’Affaires mondiales Canada a déclaré que l’organisation fournit des services consulaires à la famille et “prend les mesures nécessaires pour s’assurer que la famille est bien soutenue et traitée avec compassion”.

Napier a voyagé de Kyiv à Lviv, à environ 550 kilomètres à l’ouest, pour récupérer l’urne. Puis, il a fait du stop hors d’Ukraine avec un autre soldat étranger.

Les vols internationaux directs vers la Saskatchewan sont rares, alors l’équipe a décidé que Napier volerait de Francfort à Calgary, en Alberta.

Le 10 décembre – près de six mois jour pour jour depuis le départ de Hildebrand pour la guerre – Carissa, Jovi et Martens sont allés le chercher et ont rencontré Napier dans un salon funéraire à Medicine Hat, en Alberta.

Le voyage est terminé

Napier marche régulièrement vers Carissa et Jovi alors que Le dernier message prend fin.

“Salut, Josiah,” murmure Carissa. Jovi serre ses bras autour de Napier, qui tend l’urne à Carissa dans un sac en velours noir. Elle le prend à deux mains. Martens passe son bras autour de Carissa.

Les seuls sons sont des halètements d’air entre des sanglots silencieux.

REGARDER | La famille d’Hildebrand retrouve sa dépouille : Un moment intime alors que Josiah Napier, l’escorte bénévole, remet les cendres de Joseph Hildebrand à Carissa Hildebrand et sa fille, Jovi. Avertissement : Cette vidéo contient du contenu sensible qui peut déclencher des réactions chez certaines personnes.

“Merci beaucoup”, dit Carissa à Napier. Ils s’étreignent encore quelques minutes, puis signent des papiers pour prouver que le voyage de l’urne est terminé.

Avant de prendre la route, ils s’entendent tous sur une chose : si un autre soldat canadien meurt en Ukraine, ils veulent aider la famille.

“Au moins, je peux les aider un peu à traverser cela”, déclare Napier.

Carissa est d’accord: “C’est tout l’intérêt.”