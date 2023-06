2e arrestation effectuée dans le cadre d’une enquête sur le meurtre de Plainfield – Shaw Local

La police a procédé à une deuxième arrestation dans le cadre de l’enquête sur le meurtre à Plainfield d’un homme de 19 ans qui a été abattu l’année dernière.

À 9 h 22 vendredi, Amarion Woods, 19 ans, de Joliet, a été incarcéré à la prison du comté de Will pour meurtre au premier degré d’Anthony Saucedo, 19 ans, selon le Cmdr de la police de Plainfield. Kévin McQuaid.

Saucedo a été tué par balle le 15 juin 2022 dans le parking du Prairie Activity and Recreation Centre à Plainfield.

McQuaid a refusé de fournir plus de détails sur l’enquête, affirmant que « plusieurs personnes sont inculpées dans cette enquête, mais toutes n’ont pas encore été arrêtées ».

Damarian Woods, 18 ans, a été emprisonné jeudi pour meurtre au premier degré pour le meurtre de Saucedo.

Bois de Damarian (Bureau du shérif du comté de Will)

La caution pour Damarian Woods a été fixée à 5 millions de dollars tandis qu’Amarion Woods a une caution de 2,5 millions de dollars, selon les registres de la prison.

L’année dernière, les procureurs du comté de Will ont déposé une plainte pour confiscation d’une Toyota Camry qui, selon eux, a été utilisée dans la fusillade mortelle de Saucedo. Woods n’a pas été nommé dans le dossier du tribunal.

Les procureurs ont déclaré que la police pensait que le véhicule avait été conduit par le fils du propriétaire au moment de l’incident.

Selon la plainte pour confiscation, à 21 h 55 le 15 juin 2022, un agent a été envoyé au Centre d’activités et de loisirs des Prairies pour un signalement de deux véhicules « se tirant dessus » dans le stationnement.

Un appelant du 911 a déclaré qu’un véhicule rouge avait décollé du parking et que l’autre véhicule se trouvait toujours dans le parking avec une porte grande ouverte, selon la plainte pour confiscation.

L’appelant a déclaré avoir entendu six à dix coups de feu et avoir observé un « groupe d’enfants » courir vers le véhicule rouge, selon la plainte pour confiscation.

Prairie Activity & Recreation Center, 24550 W. Renwick Road, Plainfield, vu le jeudi 16 juin 2022. (Félix Sarver)

Trois officiers sont arrivés sur les lieux, et l’un d’eux a trouvé Saucedo inconscient sans pouls assis dans une Jeep Grand Cherokee noire avec du sang provenant de sa bouche, une énorme quantité de sang sur lui et une blessure par balle au cou, selon la confiscation plainte. Le moteur tournait toujours et la porte du passager avant était ouverte.

L’officier a vu plusieurs douilles usagées sur le sol près de l’avant de la Jeep, des douilles usagées à l’avant et à l’arrière du véhicule et un chargeur d’armes à feu sur les genoux de Saucedo, selon la plainte pour confiscation.

Un avocat du propriétaire du véhicule a déposé une réponse qui nie que le véhicule ait été utilisé pour commettre le crime. Le 14 juin, un juge a fait droit à la demande des procureurs de confiscation du véhicule.