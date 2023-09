296 morts après un puissant séisme de magnitude 6,8 qui frappe le Maroc

Au moins 296 personnes ont été tuées après un puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, a indiqué un responsable.

Aucun chiffre officiel des victimes n’a été publié.

Le séisme a frappé à 71 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, à une profondeur de 18,5 kilomètres, à 23h11 (22h11 GMT), a indiqué l’US Geological Survey.

« Nous avons ressenti une secousse très violente et j’ai réalisé que c’était un tremblement de terre », a déclaré par téléphone à l’AFP Abdelhak El Amrani, un homme de 33 ans de Marrakech.

« Je voyais les immeubles bouger. On n’a pas forcément les réflexes pour ce genre de situation. Puis je suis sorti et il y avait beaucoup de monde là-bas. Les gens étaient tous sous le choc et paniqués. Les enfants pleuraient et les parents étaient éperdu. »

« L’électricité a été coupée pendant 10 minutes, tout comme le réseau (téléphonique), mais ensuite il est revenu. Tout le monde a décidé de rester dehors », a-t-il ajouté.

Fayssal Badour, un autre habitant de Marrakech, a déclaré à l’AFP qu’il conduisait lorsque le séisme a frappé.

« Je me suis arrêté et j’ai réalisé à quel point c’était un désastre. C’était très grave, comme si une rivière avait débordé. Les cris et les pleurs étaient insupportables », a-t-il déclaré.

Les hôpitaux de Marrakech auraient connu un « afflux massif » de blessés.

Dans la ville d’Al-Haouz, près de l’épicentre du séisme, une famille s’est retrouvée coincée sous les décombres après l’effondrement de sa maison, ont rapporté les médias locaux.

Des dégâts importants probables

Le séisme a également été ressenti dans les villes côtières de Rabat, Casablanca et Essaouira.

« Il n’y a pas trop de dégâts, plus de panique. On a entendu des cris au moment de la secousse », a déclaré à l’AFP un habitant d’Essaouira, à 200 kilomètres à l’ouest de Marrakech.

« Les gens sont sur les places, dans les cafés, préférant dormir dehors. Des morceaux de façades sont tombés. »

Le système PAGER de l’USGS, qui fournit des évaluations préliminaires sur l’impact des tremblements de terre, a émis une alerte orange pour les pertes économiques, estimant que des dommages importants sont probables, et une alerte jaune pour les décès liés aux secousses, indiquant que certaines victimes sont possibles.

Les événements passés avec ce niveau d’alerte ont nécessité une réponse au niveau régional ou national, selon l’agence gouvernementale américaine.

L’USGS a déclaré que « la population de cette région vit dans des structures très vulnérables aux tremblements de terre ».

La connectivité Internet a été perturbée à Marrakech en raison de coupures de courant dans la région, selon le moniteur Internet mondial NetBlocks.

Les médias marocains ont rapporté qu’il s’agissait du tremblement de terre le plus puissant jamais frappé dans le pays.

Le séisme a également été ressenti en Algérie voisine, où la Défense civile algérienne a déclaré qu’il n’avait causé ni dégâts ni victimes.

En 2004, au moins 628 personnes ont été tuées et 926 blessées lors d’un séisme qui a frappé Al Hoceima, dans le nord-est du Maroc.

Le tremblement de terre d’El Asnam, d’une magnitude de 7,3, en 1980, en Algérie voisine, a été l’un des tremblements de terre les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire récente. Il a tué 2 500 personnes et laissé au moins 300 000 sans abri.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)