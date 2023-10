06h31, le 29 octobre 2023

Netanyahu annonce la « deuxième phase » d’une guerre « longue et difficile » contre le Hamas : « la mission de ma vie »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi que ses forces étaient entrées dans la “deuxième étape” de sa guerre contre le groupe terroriste Hamas, qualifiant ce combat de “seconde guerre d’indépendance”.

“La guerre à l’intérieur de la bande de Gaza sera longue et difficile, et nous y sommes préparés”, a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse dans la soirée, heure locale. “C’est notre deuxième guerre d’indépendance.”

“La guerre à l’intérieur de la bande de Gaza sera longue et difficile, et nous y sommes préparés”, a-t-il ajouté, affirmant que la guerre est désormais “la mission de ma vie”.

Netanyahu s’est exprimé à la fin d’une semaine difficile pour Israël, avec davantage de discussions et de frustrations des deux côtés du conflit alors que certains dirigeants mondiaux ont appelé à une pause humanitaire ou à un cessez-le-feu. Les Nations Unies ont voté sur plusieurs motions et en ont adopté une appelant à un cessez-le-feu, qu’Israël a catégoriquement rejeté et qualifié de « méprisable ».

La tension est restée élevée alors qu’Israël continue de faire des incursions dans Gaza avant une invasion terrestre très attendue : les Alliés auraient exhorté Israël à se retenir pendant que les négociations sur les 220 otages s’éternisaient, ce qui a frustré les dirigeants israéliens qui ont accusé le Hamas d’utiliser les négociations pour retarder. et se regrouper.

Au lieu d’une invasion terrestre à grande échelle, Netanyahu a annoncé samedi la “deuxième phase de la guerre, dont les objectifs sont clairs : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas et le retour des otages chez eux”.

« Nous avons décidé d’étendre les opérations terrestres à l’unanimité – tant au sein du cabinet de guerre que du cabinet politique et de sécurité », a déclaré Netanyahu. “Nous l’avons fait de manière prudente et informée, dans le but d’assurer le sort de l’État et d’assurer la sécurité de nos soldats.”

“Nous l’avons fait de manière prudente et informée, dans le but d’assurer le sort de l’État et d’assurer la sécurité de nos soldats”, a-t-il poursuivi. “Les commandants et les combattants qui combattent actuellement en territoire ennemi savent que le peuple et ses dirigeants les soutiennent.”

Netanyahu a évoqué l’histoire du peuple juif, rappelant Josué Ben-Nun, Juda Macchabée et Bar Kochba – héros du peuple juif – ainsi que les célèbres victoires de la guerre des Six Jours et de la guerre du Kippour, ainsi que le fameux refrain : « plus jamais, plus jamais. »

Il a réitéré les avertissements sur la manière dont le Hamas opère – utilisant des civils comme boucliers humains et se cachant sous les hôpitaux pour mener à bien ses opérations tout en manipulant le droit international à des fins de protection. Il a affirmé que les alliés d’Israël dans « le monde occidental et… le monde arabe comprennent aujourd’hui que si Israël ne gagne pas, ils seront les prochains sur la liste dans la campagne de conquête et d’assassinat de l’axe du mal ».

« Dans un article publié samedi dans le New York Times, l’ancien envoyé américain au Moyen-Orient, Dennis Ross, a affirmé qu’il avait parlé avec des alliés à travers le Moyen-Orient au cours des deux dernières semaines et avait constaté que les responsables arabes comprenaient « que le Hamas doit être détruits à Gaza », car toute victoire perçue pour les terroristes « validera l’idéologie de rejet du groupe, donnera un levier et un élan à l’Iran et à ses collaborateurs et mettra leurs propres gouvernements sur la défensive ».

Netanyahu s’est appuyé sur cette menace existentielle au sommet de son discours, soulignant que la guerre contre le Hamas est un combat « à mener ou à cesser », mais il a insisté sur le fait qu’Israël réussirait, affirmant : « nous y parviendrons et nous gagnerons », mais admettre que la guerre ne se terminerait pas rapidement.

Peter Aitken et Adam Sabes de Fox News ont contribué à ce rapport.