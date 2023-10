Le nombre total d’hôtels membres Valpas Safe s’élève à plus de 200 dans plus de 30 destinations.

Rentrer chez soi avec des punaises de lit après les vacances d’été est le pire cauchemar de tout voyageur, et l’inquiétude qui en découle peut être encore pire. N’ayez plus peur : Valpas permet aux meilleurs hôtels de rendre chaque voyage à l’abri des punaises de lit et chaque chambre exempte de pesticides, afin que vous voyagiez en toute sécurité, en bonne santé et toujours en toute tranquillité d’esprit.

Valpas, la nouvelle norme de santé et de bien-être qui rend chaque voyage sans punaises de lit et chaque chambre sans pesticides, accueille 29 nouveaux hôtels membres sécurisés dans la Ville de l'Amour, Paris.

Pour voyager en toute sécurité, les voyageurs et les agents ou gestionnaires de voyages doivent simplement réserver auprès d’un hôtel qui porte le label Valpas « sans danger pour les punaises de lit ». Tous les hôtels qui portent le label disposent du standard Valpas équipé dans toutes les chambres, de la standard à la suite, qui protège tous les clients et les déplacements effectués à l’hôtel. Vous trouverez ci-dessous 29 nouveaux hôtels sécurisés Valpas parisiens dans 5 quartiers populaires avec lesquels réserver cet été et voyager en toute sécurité, en bonne santé et toujours l’esprit tranquille :

Montmartre – 6 hôtels sécurisés Valpas

Montmartre est un charmant quartier situé dans le 18ème arrondissement de Paris, connu pour ses ruelles pavées, ses cafés cachés, ses artistes et sa vie nocturne. Elle est située sur une colline et abrite la magnifique basilique du Sacré-Cœur qui offre une vue panoramique sur la ville. Montmartre a un véritable sens de la vie locale avec des restaurants, des rues et des boutiques à explorer.

Montmartre est un creuset d’influences culturelles et cela se voit aussi dans les hôtels : l’hôtel R.Kipling rend hommage à l’écrivain anglais Rudyard Kipling et a une élégance du début du 20e siècle. L’Hôtel Joséphine s’inspire des univers du Cabaret et du Moulin Rouge, décoré d’éléments floraux colorés.

Pour quelqu’un qui apprécie l’espace supplémentaire, regardez MaMaisonàParis, Montmartre qui se distingue par ses appartements soigneusement sélectionnés qui capturent l’essence de l’esprit artistique de Montmartre. Les amateurs d’architecture apprécieront l’hôtel Cervantes récemment rénové, inspiré de l’art nouveau, ou hôtel Le Cardinal pour des styles plus classiques comme l’architecture haussmannienne. Enfin, l’hôtel Le jeu propose des espaces artistiques uniques et branchés avec différents concepts de chambres et suites thématiques pour correspondre à différentes personnalités.

Rive Droit & Canal Saint-Martin – 8 hôtels sécurisés à Valpas

La rive droite de la Seine offre un mélange unique de monuments historiques et d’attractions modernes, comme le musée du Louvre, domicile de Mona Lisa, ou l’Opéra Garnier, un opulent opéra connu pour sa superbe façade et ses intérieurs grandioses. L’un des quartiers les plus excitants de la Rive Droite est aujourd’hui le canal branché Saint-Martin, caractérisé par son canal pittoresque et ses charmantes rues bordées d’arbres.

Il y a un endroit où séjourner pour tous les goûts dans cette région. MaMaisoninParis, Louvre offre un séjour confortable, spacieux et authentique au cœur de la ville. Hôtel Cordélia offre une retraite de charme avec ses chambres élégantes et son emplacement idéal. Pour ceux qui explorent le quartier branché du Sentier, MyMaisoninParis, Sentier propose également des appartements haut de gamme et spacieux dotés de commodités dignes d’un hôtel. Hôtel Brady est une solution idéale pour les voyageurs d’affaires, avec un accès facile aux principales gares Gare du Nord et Gare de l’Est.

Si vous aimez rester en contact avec la nature lors de votre escapade en ville, optez pour l’hôtel. Bonne Nouvelle et hôtel Magenta38: le premier dispose d’une cour intérieure luxuriante pour s’évader de la ville, le second offre une vue sereine sur le canal Saint-Martin où les Parisiens dégustent des « pique-niques » et des bières après le travail. Pour un séjour dans un intérieur luxueux et moderne avec une palette à la Wes Anderson, choisissez l’hôtel Kabanel. Enfin, l’hôtel De Neuve, avec son charme suranné et son atmosphère accueillante, est un autre excellent choix pour un séjour mémorable dans ce quartier animé de Paris.

Rive Gauche & Tour Eiffel – 6 hôtels sécurisés Valpas

La région de la « Rive Gauche », également connue sous le nom de Rive Gauche, est située au sud de la Seine à Paris et abrite non seulement certains des principaux monuments de la ville, notamment la Tour Eiffel, le Champs de Mars et le Panthéon, mais aussi des antiquaires, des marchés en plein air, des galeries d’art, des cafés de boulevard et des bistrots et brasseries parisiens signatures : c’est le Paris qu’on voit sur les cartes postales.

Il existe plusieurs hôtels parmi lesquels choisir dans cette zone. MyMaisoninParis, Champ de Mars propose un hébergement luxueux avec un accès facile à la Tour Eiffel. En revanche, sa sœur MyMaisoninParis, Invalides est parfaitement située pour découvrir la gastronomie parisienne dès son pas de porte. Si vous souhaitez découvrir Notre-Dame et le Panthéon, rendez-vous à l’hôtel Best Western Quartier Latin, dans la mythique rue Monge. L’Hôtel Au Pacific est une autre excellente option pour les petits budgets, situé à proximité du musée des Invalides et de la Tour Eiffel. Envie de séjourner à 5 minutes de la Tour Eiffel tout en vous relaxant dans un sauna après une journée complète de découverte ? Regardez l’hôtel Cadran. Enfin, l’hôtel Jardin Des Plantes est un charmant hôtel de charme avec vue sur le jardin botanique voisin du Jardin des Plantes.

Arc De Triomphe – 3 hôtels sécurisés à Valpas

La région de l’Arc de Triomphe est populaire parmi les nouveaux visiteurs parisiens et constitue un lieu de séjour idéal pour visiter la ville. Le monument de l’Arc de Triomphe se dresse au centre de la place Charles de Gaulle, également connue sous le nom de « Place de l’Étoile », à côté des célèbres Champs-Élysées avec ses boutiques de luxe et ses grands magasins français.

Il existe trois nouvelles options pour rester dans cette zone. Hôtel O.lysée est un charmant hôtel situé à 10 minutes à pied de l’Arc de Triomphe, offrant un service amical et des chambres confortables. Hôtel Saint-Ferdinand est un autre hôtel situé au cœur de la ville et à quelques pas du monument. Hôtel Boris V est une excellente option pour ceux qui recherchent un endroit où séjourner dans un quartier plus calme, loin de l’agitation, mais à seulement 5 minutes en taxi ou à quelques stations de métro de « l’Arc ».

Grand Paris – 6 hôtels sécurisés Valpas

La grande région parisienne offre une gamme diversifiée d’expériences lorsque vous souhaitez découvrir un Paris local plus nuancé. La Porte de Versailles est un pôle dynamique d’expositions et de salons professionnels à la station de métro Paris Expo Porte de Versailles. Vous y trouverez quatre options : bAbaca Messidorqui offre un séjour confortable et pratique ; hôtel Izzy, qui offre un séjour moderne et élégant ; l’hôtel Bootcamp, qui vous fait vivre une expérience unique avec son concept sur le thème du fitness ; et l’hôtel Ohm, qui propose un hébergement contemporain avec une touche de sophistication.

Le parc Montsouris est un magnifique parc situé dans le 14ème arrondissement de Paris, doté d’un lac et d’une cascade. Pour les options d’hébergement dans cette zone, l’hôtel B55 offre une retraite confortable et élégante. Suresnes, une charmante banlieue aux portes de Paris avec un mélange de paysages pittoresques et de sites culturels. Ici vous trouverez l’hôtel Atrium qui vise à offrir aux clients une expérience agréable et personnalisée. Cet hôtel crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, rendant le séjour de chaque client vraiment agréable.