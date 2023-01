29 morts dans la bataille pour arrêter le trafiquant de fentanyl Ovidio Guzmán avant la visite de Biden

Les troupes de l’armée et de la garde nationale ont arrêté jeudi le jeune Guzmán, 32 ans, à la périphérie de la ville de Culiacán, dans le nord-ouest du pays. Sept soldats ont été tués lorsque des hommes armés du cartel de Sinaloa ont tiré avec des fusils de calibre .50 pour repousser les troupes qui tentaient d’arrêter Guzmán et d’autres dans un convoi blindé, a déclaré le ministre de la Défense Luis Cresencio Sandoval lors d’une conférence de presse.

L’arrestation de Guzmán a été une priorité pour le gouvernement américain, qui le considère comme un important trafiquant de fentanyl et une figure de proue du cartel de Sinaloa.

“Comme nous pouvons le voir, le cartel dispose d’une énorme organisation paramilitaire avec d’immenses capacités en termes de logistique et de puissance de feu”, a tweeté Guillermo Valdés Castellanos, ancien chef de l’agence mexicaine de renseignement intérieur, CISEN.

Mais alors que le gouvernement a réussi à arrêter Guzmán, il n’a pas cherché à affaiblir l’armée du cartel, a-t-il écrit, permettant à l’organisation de rester intacte. Les hommes armés se sont déchaînés après l’arrestation, dressant des barrages routiers, attaquant l’aéroport de Culiacán et incendiant des bus et des voitures. Dans de nombreux cas, ils semblaient ne rencontrer aucune résistance de la part des forces de sécurité mexicaines.

Depuis son entrée en fonction en 2018, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s’est engagé à mettre fin à la «guerre contre la drogue» soutenue par les États-Unis et à utiliser à la place des programmes sociaux pour éloigner les jeunes du crime organisé. Il a déclaré vendredi que son gouvernement avait agi “de manière responsable, pour protéger la population civile, afin qu’il n’y ait pas de victimes innocentes”.

À l’intérieur de la chasse intimidante pour les ingrédients du fentanyl et de la méthamphétamine

Pourtant, le ministère mexicain de la Défense a dû lancer une opération militaire à grande échelle pour capturer Guzmán. Le gouvernement a envoyé plus de 3 000 soldats dans l’effort, y compris des parachutistes et des soldats des forces spéciales, selon Sandoval. Un millier de soldats supplémentaires ont été déployés à Sinaloa vendredi, a-t-il déclaré.

Le gouvernement avait tenté d’arrêter Guzmán en 2019. Il a fini par le libérer après que des hommes armés du cartel ont effectivement pris le contrôle de Culiacán, la capitale de Sinaloa, et menacé des habitants, y compris les familles d’officiers militaires.

Vendredi matin, les autorités de Culiacán ont tenté de rétablir la normalité dans la ville. Les autorités ont remorqué les véhicules endommagés des artères principales, y compris des SUV coûteux et des bus publics calcinés. Les cours à l’Université autonome de Sinaloa ont repris. La police d’État a effectué des patrouilles dans le centre de la ville.

La plupart du temps, Culiacán donne l’apparence d’une ville mexicaine animée et de classe moyenne. Vendredi, plusieurs SUV détruits avaient été abandonnés devant un Starbucks rutilant.

“Culiacán est composé de personnes honnêtes, travailleuses, solidaires, heureuses et exemplaires, ainsi que de lieux incroyables, de gastronomie, de culture et bien plus encore”, indique un tweet publié vendredi matin sur le compte Twitter du gouvernement local.