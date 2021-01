Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Alors que nous naviguons tous dans ce nouveau monde dans lequel nous vivons, il y a de fortes chances que vous vous accordiez un peu plus de soins personnels pour aider à rendre les choses un peu plus faciles. Nous aussi … nous sommes là avec vous!

Il est maintenant temps d’améliorer votre jeu et de prendre vos soins personnels à un tout autre niveau afin que vous puissiez vous reposer, guérir et être prêt lorsque la vie revient à la normale. Nous avons sélectionné 29 choses qui peuvent vous aider à vous soutenir et à vous nourrir à un tout autre niveau, comme une couverture lestée incroyable qui a l’air trop chic être une couverture lestée, la bougie la plus délicieuse pour parfumer votre monde, des sels de bain qui pourraient bien vous transformer de l’intérieur, et plus encore.

Prêt à faire passer vos soins personnels à la vitesse supérieure? Et c’est parti!