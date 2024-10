29 célébrités qui ont tweeté quelque chose d’horrible

3.

Nous ne pouvons pas publier ce message sans mentionner la fameuse blague problématique qui a eu Roseanne Barr virée de sa propre émission. « Les Frères musulmans et la planète des singes ont eu un bébé = vj », a-t-elle déclaré. tweeté à propos de la conseillère d’Obama, Valerie Jarrett. Barr s’est ensuite excusée et a déclaré qu’elle avait plaisanté en écrivant : « Je m’excuse auprès de Valerie Jarrett et de tous les Américains. Je suis vraiment désolée d’avoir fait une mauvaise blague sur sa politique et son apparence. J’aurais dû m’en douter. Pardonnez-moi, mon la blague était de mauvais goût. » Pourtant, le mal était fait et Barr fut renvoyé de Roseanne, ce qui tué son personnage et a été renommé Les Conners.