288 000 $ par année, 500 $ d’allocation de voiture mensuelle et Internet à domicile payé – Shaw Local

Le conseil d’administration du McHenry County College a approuvé une sixième prolongation de contrat pour le président du collège Clinton Gabbard, le prolongeant d’une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2026.

Gabbard, qui est devenu le huitième président du collège basé à Crystal Lake en janvier 2016, est payé un peu plus de 288 000 $, selon Données sur les salaires à Illinois Community College Board.

Il gagne une augmentation de 3% chaque année sous son contrat actuel, dont les termes n’ont pas été modifiés en vertu de l’amendement approuvé plus tôt ce mois-ci. Il reçoit également une allocation de véhicule mensuelle de 500 $, une correspondance dollar pour dollar sur une rente et un remboursement Internet à domicile.

L’année dernière, en novembre 2021, la cinquième prolongation de contrat de Gabbard a été approuvée. Il a reçu une prime de rétention de 10 000 $ visant à l’encourager à ne pas prendre sa retraite et à rester au collège jusqu’à la fin de son contrat, les dossiers du collège montrent. L’année précédente, il avait reçu une prime de 25 000 $.

Il n’a pas reçu une telle prime cette année.

Gabbard “continue de dépasser les attentes du conseil en dirigeant le collège avec un esprit de collaboration, des idées novatrices et, surtout, de la compassion pour nos étudiants”, a déclaré le président du conseil, Tom Allen, dans un communiqué de presse. “Nous avons une confiance totale dans sa capacité à continuer à faire avancer le McHenry County College et à maintenir cette grande institution d’apprentissage pour notre communauté.”

Dans un communiqué de presse, le collège a souligné le travail de Gabbard conduisant à une augmentation des inscriptions d’étudiants; d’importantes rénovations sur l’ensemble du campus ; une initiative à l’échelle de l’établissement sur la diversité, l’équité, l’appartenance et l’inclusion ; l’expansion des ressources de soutien aux étudiants pour lutter contre l’insécurité alimentaire, les problèmes de transport, les obstacles technologiques et la santé mentale; et le futur Foglia Center for Advanced Technology and Innovation.

Avant de rejoindre le McHenry County College, Gabbard a occupé des postes d’administration et de direction au Lake Michigan College, au Walla Walla Community College, à l’Université Purdue et à l’Université de Notre Dame.

Il a obtenu son baccalauréat de l’Evangel College et ses diplômes de maîtrise et de doctorat en psychologie de l’orientation de l’Université de Notre Dame. Lui et sa femme, Ronda, vivent à Bull Valley.