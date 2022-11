28 novembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Jack est un mélange dogue / cane corso de 6 ans et 135 livres qui a perdu son propriétaire et a besoin d’une nouvelle maison. Il aime les promenades et se prélasser dans son panier pour chien. Il aime les gens et les enfants mais doit être le seul animal de compagnie dans une maison. Pour rencontrer Jack, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Jack est un mélange dogue / cane corso de 6 ans et 135 livres qui a perdu son propriétaire et a besoin d’une nouvelle maison. Il aime les promenades et se prélasser dans son panier pour chien. Il aime les gens et les enfants mais doit être le seul animal de compagnie dans une maison. Pour rencontrer Jack, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Tobias est un shorthair domestique de 2 ans qui a été sauvé d’un contrôle local des animaux. Il est doux et amical. Il aime les animaux de compagnie et l’attention et accueillera les visiteurs. Il peut être un peu timide dans de nouveaux environnements, mais sa personnalité adorable montre s’il a un peu de temps pour s’adapter. Pour rencontrer Tobias, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Tobias est un shorthair domestique de 2 ans qui a été sauvé d’un contrôle local des animaux. Il est doux et amical. Il aime les animaux de compagnie et l’attention et accueillera les visiteurs. Il peut être un peu timide dans de nouveaux environnements, mais sa personnalité adorable montre s’il a un peu de temps pour s’adapter. Pour rencontrer Tobias, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Kevin est un petit beagle. Il est amical avec tout le monde, y compris les enfants et les autres chiens. Kevin a été retrouvé errant et est venu au refuge avec une blessure qui a bien guéri. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Kevin est un petit beagle. Il est amical avec tout le monde, y compris les enfants et les autres chiens. Kevin a été retrouvé errant et est venu au refuge avec une blessure qui a bien guéri. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Rebel est une petite et douce domestique à poil court. Elle adore se faire caresser, mais elle n’aime pas être ramassée ou transportée. Rebel souffre d’asthme et nécessite un traitement par inhalateur une fois par jour. Elle a besoin d’une famille déterminée à poursuivre son traitement. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.