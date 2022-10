28 morts après le cyclone au Bangladesh, des millions sans électricité

28 personnes sont mortes au Bangladesh lorsque le cyclone Sitrang a frappé le sud du pays lundi.

Un million de personnes ont été mises en sécurité avant que la violente tempête ne frappe.

Près de 10 000 maisons aux toits de tôle ont été endommagées ou détruites.

Des secouristes bangladais ont retrouvé les corps de quatre membres d’équipage disparus d’un bateau dragueur, portant à 28 le nombre de morts du cyclone Sitrang, alors que des millions de personnes sont restées sans électricité, ont annoncé mercredi des responsables.

Les cyclones – l’équivalent des ouragans dans l’Atlantique ou des typhons dans le Pacifique – sont une menace régulière dans la région, mais les scientifiques affirment que le changement climatique les rend probablement plus intenses et plus fréquents.

Le cyclone Sitrang a touché terre dans le sud du Bangladesh lundi, mais les autorités ont réussi à mettre environ un million de personnes en sécurité avant que la tempête monstrueuse ne frappe.

Avec des vents de 80 km/h, il a laissé une traînée de dévastation dans la région côtière basse et densément peuplée du pays, qui abrite des dizaines de millions de personnes.

Le gouvernement a déclaré que près de 10 000 maisons aux toits de tôle avaient été “détruites ou endommagées” et que les cultures sur de vastes étendues de terres agricoles avaient été détruites à une époque d’inflation alimentaire record.

Les plongeurs des pompiers ont retrouvé les corps de quatre membres d’équipage d’un bateau dragueur qui a coulé pendant la tempête dans le golfe du Bengale.

Abdullah Pacha des pompiers a déclaré :

Nous avons trouvé un corps mardi soir et trois autres ce matin. Quatre membres d’équipage sont toujours portés disparus.

Près de cinq millions de personnes étaient toujours privées d’électricité mercredi, a déclaré à l’AFP Debashish Chakrabarty, responsable du Conseil d’électrification rurale.

Près d’un million de personnes qui ont été évacuées des régions basses sont maintenant rentrées chez elles.

Des arbres ont été déracinés jusqu’à la capitale Dhaka, à des centaines de kilomètres du centre de la tempête.

De fortes pluies ont frappé une grande partie du pays, inondant des villes telles que Dhaka, Khulna et Barisal – qui ont reçu 32 mm de pluie lundi.

Environ 33 000 réfugiés rohingyas du Myanmar, déplacés de manière controversée du continent vers une île sujette aux tempêtes, ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur, mais il n’y a eu aucun rapport de victimes ou de dégâts, ont indiqué des responsables.

Ces dernières années, de meilleures prévisions et une planification d’évacuation plus efficace ont considérablement réduit le nombre de victimes de ces tempêtes.

Le pire enregistré, en 1970, a tué des centaines de milliers de personnes.