28 meilleurs dessins d’ongles pour la Saint-Valentin – HollywoodLife – Hollywood Life

Que vous aimiez ou non célébrer La Saint-Valentin, une chose sur laquelle la plupart d’entre nous peuvent s’entendre est que les couleurs et les décorations sont super mignonnes. Alors, quelle meilleure façon de célébrer qu’avec une manucure amusante ? Pour vous aider à trouver des idées pour votre prochaine manucure de jour d’amour, nous avons rassemblé une multitude d’idées qui vous inspireront en un rien de temps.

Ci-dessous, nous avons rassemblé 28 idées de conception d’ongles différentes allant des cœurs à l’acrylique, au français, à l’espace négatif, au chrome et bien plus encore et vous pouvez toutes les voir ci-dessous.

1. Coeurs métalliques

Ce mani super mignon présente toutes les différentes nuances de cœurs métalliques rouges qui ressortent sur une couleur de fond nude.

2. Coeurs rouges

La Saint-Valentin est une question de cœurs et nous adorons cette manucure qui a des cœurs rouges sur le dessus de chaque ongle tandis que l’ongle de l’index est entièrement recouvert de cœurs.

3. Coeurs à pois

Mettre un cœur rouge dans une variation différente pour chaque ongle donne à cette manucure une dimension tandis que les pois contre le vernis transparent ajoutent un peu plus de plaisir.

4. Ongles rouges festonnés

Si vous voulez une manucure amusante qui ne plaira pas à tous, celle-ci est parfaite. Ajouter différentes nuances de rouge et de rose dans un motif de pétoncles avec un petit cœur sur chaque index est subtil mais amusant.

5. Coeurs de diamant

L’ajout de petits diamants entre vos cœurs ajoute une touche luxueuse à la jolie manucure.

6. Demi-roses français

L’ajout de lignes nettes comme la manucure ci-dessus allonge vos ongles et nous adorons qu’ils aient utilisé du rose métallique pour le français et ajouté un subtil rose clair aux autres ongles.

7. Petits cœurs

À quel point cette manucure est-elle mignonne? Chaque ongle est recouvert de minuscules cœurs roses et rouges sur un fond nude.

8. Coeurs découpés

Ceci est une touche super cool sur la manucure du cœur. Au lieu d’avoir un fond nu avec des cœurs colorés, cette manucure présente une alternance d’ongles roses et rouges avec une forme de cœur découpée au centre et laissée claire.

9. Coeurs Ying Yang

Nous adorons cette manucure rose vif qui a un petit cœur scintillant au bas de chaque ongle avec l’index recouvert d’un motif ying yang cool.

10. Rose chromé

Parfois, vous n’avez pas besoin de nail art pour faire un gros coup de poing avec votre manucure et celui-ci le prouve. Une couleur chrome rose métallique scintillante est subtile mais festive.

11. Coeurs nuageux

Nous adorons cette manucure parce que vous pouvez la bercer toute l’année, pas seulement pour la Saint-Valentin. Chaque ongle a une pointe française dans le motif d’un ciel avec des nuages ​​avec un tout petit coeur rouge en dessous de chacun.

12. Coeurs français

C’est une version super cool de la manucure française. Chaque doigt a des pointes françaises roses alternées qui sont conçues en forme de cœur contre un vernis nude.

13. Clous XO

Le célèbre manucure, Tom Bachik, a créé cette manucure super cool avec des ongles chromés rouges et nus avec des autocollants sur le dessus indiquant «XO».

14. Coeurs de conversation

Ce ne serait pas la Saint-Valentin sans cœurs de conversation en bonbons et nous adorons cette conception 3D des bonbons sur des ongles en acrylique transparent.

15. Rose français

Cette manucure délicate est l’une de nos préférées car elle est classique et mignonne. Des pointes françaises rose clair ont été ajoutées sur un fond nu tandis qu’un contour rouge s’est formé sous chaque pointe. Sur chaque annulaire, un petit cœur rouge a été ajouté.

16. Rouges spatiaux négatifs

Cette manucure à espace négatif incorpore votre ongle naturel et chaque doigt a un haut français rouge tandis que l’annulaire est peint en rouge avec une petite découpe en forme de cœur.

17. Joyau du cœur

Cette manucure super simple est également un espace négatif car vos ongles naturels sont peints en clair tandis qu’un joyau de cœur rouge vif est collé à votre index.

18. Jeu de cartes

À quel point cette manucure claire avec un jeu de cartes peint dessus est-elle mignonne? Super simple mais aussi unique et cool.

19. Coeurs en acrylique

Si vous voulez faire passer votre manucure au niveau supérieur, ne cherchez pas plus loin que la célèbre manucure Mei. Elle a créé cette manucure rose acrylique super cool avec des doubles cœurs massifs suspendus au sommet des ongles.

20. Coeurs de bulles

Ajouter des cœurs subtils comme ces bulles est une façon cool d’ajouter de la dimension à vos ongles. Peindre chaque ongle d’une couleur différente et ajouter les cœurs est une façon super amusante de célébrer.

21. Coeurs à l’aérographe

Une manucure blanche est classique et l’ajout de quelques violets simples et de cœurs roses à l’aérographe ajoute une touche de couleur à votre manucure.

22. Coeurs scintillants

L’utilisation d’autocollants à ongles est un moyen facile d’obtenir une manucure amusante sans perdre de temps ni d’argent. Nous adorons ces ongles en forme de cœur rose et blanc avec un ongle de fête rose scintillant sur l’annulaire.

23. Câlins et bisous

Mis à part les cœurs, XO (câlins et bisous) est un autre thème de la Saint-Valentin et nous adorons celui-ci.

24. Ongles kaléidoscope

Cette manucure est autrement subtile à moins que vous ne regardiez de près et que vous ne voyiez les détails sympas du kaléidoscope. L’ajout de quelques autocollants coeurs ajoute encore plus de plaisir à la manucure.

25. Torsion française

Plutôt que d’utiliser des lignes droites sur vos ongles, essayez ces motifs torsadés super cool qui incorporent des roses et des blancs avec de minuscules petits cœurs.

26. rayures scintillantes

Toute manucure qui incorpore des étincelles et des paillettes est festive, c’est pourquoi nous aimons cette rose. Chaque ongle est unique à sa manière. Vous pouvez changer chaque ongle pour avoir des couleurs et des motifs différents.

27. Ongles color block

Les ongles colorblock sont propres et classiques et nous aimons particulièrement cette manucure rouge vif avec des pointes françaises rose vif épaisses.

28. Astuce française avec des coeurs

Cette manucure française classique présente une touche adorable avec un haut rose et de minuscules cœurs rouges avec des yeux sur quelques-uns des ongles.

