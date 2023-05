28 mai 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions « Animaux de compagnie de la semaine » à [email protected]. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Mookie est un mélange de pit-bull de 7 ans qui a été dans un foyer d’accueil et est maintenant prêt pour un foyer pour toujours. Elle est douce et joueuse mais a besoin de patience et d’un propriétaire de chien expérimenté. Mookie doit être le seul chien de la maison. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Sue Newcomb Visual Arts)

Annette est une fillette de 10 ans aux cheveux longs qui est venue au refuge à la mort de son propriétaire. Elle est très douce et adore se faire caresser et brosser. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.