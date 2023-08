28 étudiants hospitalisés après une fuite de gaz présumée près de l’école de Delhi

Vingt-huit élèves d’une école municipale de la région de Naraina, dans l’ouest de Delhi, ont été hospitalisés vendredi, dont deux nécessitant une assistance en oxygène après avoir prétendument inhalé des vapeurs nocives à la suite d’un incident présumé de « fuite de gaz » à proximité, ont indiqué des responsables.

La mairesse de Delhi, Shelly Oberoi, a déclaré que les étudiants, dont deux filles qui ont été mises sous oxygène à l’hôpital Ram Manohar Lohia (RML), se portent bien.

Le responsable du MCD du parti Aam Aadmi, Durgesh Pathak, qui a rencontré les étudiants malades à l’hôpital, a déclaré qu’il était affirmé que le gaz s’était échappé d’un train qui passait sur les voies ferrées à proximité.

La Municipal Corporation of Delhi (MCD), dans un communiqué, a déclaré: « La fuite de gaz s’est produite sur les voies ferrées à proximité. » Cependant, les chemins de fer, dans un communiqué, ont déclaré n’avoir reçu aucun rapport de fuite de gaz d’aucune gare et ont affirmé que leurs wagons ne transportaient jamais de gaz toxique pouvant présenter un danger pour la santé.

Le MCD, dans un communiqué, a déclaré que 19 étudiants avaient été admis à l’hôpital RML et neuf à l’hôpital Acharya Bhikshuk.

Les neuf étudiants admis à l’hôpital Acharya Bhikshuk sont sortis de l’hôpital. Sur les 19 étudiants admis en RML, 15 sont arrivés à 11h28. Quatre autres sont arrivés après 15 heures, a-t-il ajouté.

L’organisme civique a déclaré que tous les étudiants qui ont été admis à l’hôpital à 11h28 sont sortis, sauf un qui a un problème gastrique chronique préexistant. « Par conséquent, 14 étudiants sortent et cinq sont gardés en observation. Un enseignant restera à l’hôpital pendant la nuit pour s’occuper des étudiants. » Certains parents des enfants touchés ont affirmé que les autorités scolaires ne les avaient pas informés de l’incident. Les enfants, qui sont tombés malades, ont déclaré avoir eu des maux d’estomac et des difficultés respiratoires à cause de l’odeur nauséabonde.

La police a déclaré avoir reçu un appel au sujet de certains étudiants tombant malades et vomissant à Nigam Pratibha Vidyalaya à Inderpuri.

« Selon un premier bilan, une odeur nauséabonde emplissait certaines salles de classe, ce qui rendait les enfants malades. Apparemment, les enfants venaient de manger. L’odeur s’est atténuée, mais par précaution, toutes les salles de classe ont été évacuées », a déclaré le sous-commissaire de police ( Ouest) dit Vichitra Veer.

L’officier supérieur a déclaré qu’un examen plus approfondi des locaux était en cours pour déterminer la source de l’odeur.

« Il y a une voie ferrée à proximité. Cependant, il reste à déterminer d’où provenait l’odeur », a-t-il déclaré.

Suite à l’incident, les responsables du service de santé civique se sont précipités vers les deux hôpitaux et l’école. Le département de l’éducation du MCD est également au travail, a ajouté le responsable.

« Nous allons également sonder à notre niveau pour découvrir ce qui a causé cet incident », a déclaré le haut responsable.

Le père d’un élève a déclaré : « Nous sommes allés à l’école où certaines personnes ont dit que des enfants avaient été emmenés à l’hôpital RML. C’est ainsi que nous sommes arrivés ici. Un autre parent a déclaré : « Après avoir appris l’incident, nous avons vérifié les hôpitaux voisins. Puis une personne nous a dit que nos enfants étaient à l’hôpital RML. On nous a dit qu’ils avaient mangé quelque chose après quoi ils sont tombés malades. Le chef de l’AAP, Durgesh Pathak, a déclaré qu’un examen préliminaire par des médecins avait exclu la possibilité d’une intoxication alimentaire.

« Une enquête est en cours pour déterminer d’où vient ce gaz car il n’y avait rien dans l’école qui aurait pu y conduire. Des gens disent qu’un train passait par là et peut-être que ce gaz venait de là. Une équipe du MCD est en train de le sonder », a-t-il ajouté. il a dit.

Un porte-parole des chemins de fer a déclaré que les wagons de train ne transportaient jamais de gaz toxiques pouvant présenter un risque pour la santé.

« De plus, aucun rapport de fuite de gaz de ce type n’a été signalé dans aucune gare et il n’y a eu aucun mouvement de trains ayant des contenus gazeux passant dans la zone indiquée au moment de l’incident », a-t-il déclaré.

Oberoi a rencontré les étudiants malades et a dit qu’ils allaient bien.

« J’informe avec un grand sentiment de soulagement que les deux filles qui étaient en RML sous assistance en oxygène vont bien maintenant. Tous les enfants admis dans les deux hôpitaux vont bien maintenant. Nous travaillons maintenant pour réhabiliter les enfants dans les limites sûres de leurs maisons .

« L’équipe médico-légale de Delhi Crime a visité l’école aujourd’hui. Ils soumettront le rapport identifiant la raison exacte », a-t-elle déclaré dans un message sur le site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le MCD, dans un communiqué, a déclaré que les responsables avaient été chargés d’enquêter sur l’incident et de trouver la cause ainsi que la source de la fuite de gaz.

Le président du BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, a rencontré les étudiants de l’hôpital RML. Il a dit que ni les élèves ni les enseignants n’étaient en mesure de dire ce qui avait causé l’incident et que l’organisme civique devrait enquêter sur la question.

« Les étudiants ont dit qu’ils étaient assis dans leur classe lorsqu’ils ont senti une odeur très forte qui a provoqué des vomissements et une perte de conscience », a déclaré le chef du BJP.

Dans un communiqué, Sachdeva a accusé l’AAP d' »induire en erreur » les familles des étudiants en disant qu’ils ont été touchés par une fuite de gaz.

En 2017, une fuite de produits chimiques du dépôt de conteneurs de Tughlakabad avait touché plus de 450 étudiantes, quelques enseignantes et quelques résidents.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)