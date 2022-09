Le département de la santé publique de l’Illinois a annoncé vendredi que 28 comtés de l’État sont considérés comme à risque “élevé” pour le COVID-19, soit une diminution de deux comtés par rapport à il y a une semaine. 40 comtés supplémentaires sont au niveau de risque «moyen», soit une diminution de 20 par rapport à la semaine dernière.

IDPH a publié vendredi des données qui prétendent montrer que les traitements COVID-19 largement disponibles ont permis d’éviter environ 8 600 hospitalisations au cours des quatre derniers mois.

“Les traitements thérapeutiques disponibles pour le COVID-19 fonctionnent”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. « Les données de l’Illinois que l’IDPH a publiées aujourd’hui montrent à quel point ces traitements peuvent être efficaces pour protéger les personnes qui contractent le COVID-19 contre l’hospitalisation et les conséquences graves. Ces traitements sont particulièrement recommandés pour les personnes de plus de 50 ans et celles qui ont des conditions médicales sous-jacentes. La clé est de commencer ces médicaments rapidement, dans les cinq premiers jours. Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, veuillez tester et vous faire soigner immédiatement.

« Les vaccins restent les outils les plus efficaces pour prévenir les symptômes les plus graves de la COVID-19. Les nouveaux rappels, désormais disponibles, sont l’outil le plus récent et le plus avancé pour assurer la sécurité et la protection des résidents de l’Illinois. Ces nouveaux vaccins bivalents sont conçus pour offrir une protection supplémentaire contre les variants omicron qui constituent désormais la souche dominante du virus. Se mettre à jour est particulièrement important pour ceux qui sont le plus à risque de conséquences graves. Nous encourageons tous ceux qui sont éligibles à se mettre à jour avec ces nouveaux boosters dès que possible.

Les comtés répertoriés au niveau communautaire élevé sont : Adams, Carroll, Champaign, Clark, Coles, Crawford, DeKalb, Douglas, Fayette, Franklin, Gallatin, Hardin, Jackson, Jefferson, Jo Daviess, Johnson, Lawrence, Lee, Marion, Massac, Ogle, Perry, Pike, Saline, Wabash, Wayne, Whiteside et Williamson.

Le CDC recommande de porter un masque bien ajusté à l’intérieur en public, quel que soit le statut de vaccination dans les comtés à haut risque.

L’IDPH a annoncé vendredi 3 310 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 18 décès supplémentaires.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 314 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Parmi ceux-ci, 163 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 48 étaient sous ventilateurs.

Pour jeudi, l’État a administré 24 558 vaccins, le plus en une seule journée depuis le 18 février.

Depuis le tableau de bord des données de l’IDPH :

Taux de cas pour 100 000 : 22,3 (en baisse de 1,1 par rapport à jeudi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 19%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 116 (plus 2 par rapport à jeudi)

Décès hebdomadaires signalés : 64 (en baisse de six par rapport à il y a une semaine)

L’Illinois a vu 3 716 318 cas au total de virus et 34 811 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Au niveau du comté, une visite est comptée en fonction du lieu de résidence du patient. Un patient avec plusieurs visites sera compté pour chaque visite. Les admissions peuvent ne pas être dues au COVID-19 comme cause principale. Les données de surveillance syndromique ne sont pas la même source utilisée par le CDC pour rapporter les données sur les admissions à l’hôpital COVID-19.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 25,5 20 0 0 Chicago 16.7 17 21 5 DeKalb 34,7 16 1 0 DuPage 21.8 26 9 3 grincheux 24.4 20 0 0 Kane 23.1 26 5 2 Kendall 26 20 1 1 Lac 22,7 30 5 6 la salle 24.3 20 0 1 Lee 24.2 16 0 1 McHenry 23,5 30 6 0 Lorgner 30.6 16 0 0 De banlieue

Cuisiner 18.9 16 26 8 Côté blanc 31,8 16 1 0 Sera 23.6 21 6 4

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 362 275 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 23 289 535 vaccins administrés.

Vendredi, 8 353 314 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,56 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 803 578 (73,8 %)

Au moins 1 dose : 9 724 140 (81,5 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 368 693 (77,2 %)

Au moins 1 dose : 9 231 006 (85,2 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 719 795 (78,3 %)

Au moins 1 dose : 8 520 576 (86,5 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 830 808 (89,6 %)

Au moins 1 dose : 1 977 381 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,27 %

Cuisinier de banlieue : 73,10 %

Lac : 70,72 %

Mc Henry : 66,17 %

DuPage : 75,84 %

Kane : 66,77 %

Volonté : 67,06 %

Kendal : 69,82 %

La Salle : 58,63 %

Grincheux : 58,03 %

De Kalb : 56,83 %

Lutte : 57,22 %

Lee : 59,11 %

Côté blanc : 52,09 %

Bureau : 56,94 %