28 avions militaires chinois entrent dans la zone de défense aérienne de Taïwan lors du plus grand survol à ce jour, selon Taipei

Dans une déclaration publiée sur le site Web du ministère de la Défense nationale de Taïwan, la nation a décrit la violation présumée de son ADIZ par l’Armée populaire communiste chinoise de libération, qui comprendrait quatorze chasseurs à réaction J-16 et 6 J-11, ainsi que des combattants anti- sous-marins et bombardiers à capacité nucléaire.

Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie intégrante du pays, a signalé une augmentation des survols de la Chine ces derniers mois, dont 25 avions de l’APL entrant dans l’ADIZ en avril, quelques jours après que 10 jets aient pénétré dans la zone de défense de l’île.

Pékin n’a pas encore reconnu l’activité signalée, mais cela survient quelques jours après que le groupe de dirigeants du G7 a publié une déclaration commune « appelant la Chine à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales ». Les remarques du G7 ont été considérées comme faisant directement référence au comportement de la Chine autour de la mer de Chine méridionale et de Taïwan.

La Chine a répondu lundi à la déclaration du G7, exprimant sa « fort mécontentement » avec les critiques, que Pékin prétendait être une « violation grave des normes fondamentales des relations internationales ». Répondant aux préoccupations soulevées par le G7, la Chine a défendu ses actions, affirmant qu’elle « défendra résolument la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement. »

Plus tôt en juin, la Chine et les États-Unis se sont affrontés au sujet d’une visite à Taipei de trois sénateurs américains à bord d’un avion de transport militaire. Les deux démocrates et un républicain ont rencontré des responsables taïwanais lors d’un voyage de trois heures sur l’île, dans ce que le ministère chinois de la Défense a décrit comme un « spectacle politique » et « vilaine provocation politique ».

