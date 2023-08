28 août 2023 – Section locale Shaw

Le Herald-News présente les animaux de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté dans le comté de Will.

Envoyez vos soumissions « Animaux de la semaine » à [email protected]. Les photos doivent être au format de fichier .jpg, 200 dpi et envoyées sous forme de pièces jointes à un e-mail. Les soumissions sont sujettes à des modifications en termes de longueur, de style et de grammaire et sont exécutées dans la mesure où l’espace est disponible.

Blue est un petit poil court de 2 ans qui a été sauvé de la liste d’euthanasie d’un contrôle animalier du sud de l’Illinois. Il est extraverti, curieux et sympathique. Il donnera des frottements affectueux sur la tête lorsqu’il sera caressé et il est avide d’attention. Pour rencontrer Blue, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo fournie par la NAWS Humane Society of Illinois)

Indy est un mélange de berger et de husky âgé de 6 mois qui a été trouvé alors qu’il était un jeune errant. Elle est extravertie, joueuse et très amusante. Elle s’entend bien avec les autres chiens et aime les enfants. Elle a beaucoup d’énergie de chiot et est prête à devenir un excellent chien de famille. Pour rencontrer Indy, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo fournie par la NAWS Humane Society of Illinois)

Milo est un mélange beagle/heeler amusant et actif qui connaît les commandes « assis » et « patte ». Il doit être le seul chien de la maison. Contactez la Will County Humane Society sur willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo fournie par Sue Newcomb Visual Arts)

Annette est une chatte écaille de tortue à poils longs de 10 ans qui a besoin d’un foyer douillet. Elle aime l’affection et se frottera partout aux gens. Elle doit être le seul chat de la maison. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.