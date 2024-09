« 28 ans plus tard » sera le premier film à succès tourné sur iPhone

Avec un budget de 75 millions de dollars, « 28 ans plus tard » de Danny Boyle deviendra le premier grand film à succès à être tourné sur iPhone, CÂBLÉ rapports.

Jodie Comer sur le tournage de « 28 ans plus tard » avec un appareil photo iPhone 15 Pro Max (à droite). Jodie Comer sur le tournage de « 28 ans plus tard » avec un appareil photo iPhone 15 Pro Max (à droite).

Le prochain film d’horreur post-apocalyptique britannique a été tourné cet été avec l’iPhone 15 Pro Max comme caméra principale, ainsi qu’avec des équipements supplémentaires tels que des cages en aluminium et des accessoires d’objectif. Les cinéastes derrière 28 ans plus tard ont apparemment reçu une assistance technique directe d’Apple. 28 ans plus tard est la suite de « 28 jours plus tard » (2002) et « 28 semaines plus tard » (2007), qui dépeignent les conséquences d’une pandémie de type zombie au Royaume-Uni.

Le film original 28 jours plus tard a été tourné en grande partie en définition standard 480p avec un Canon XL-1, un caméscope grand public qui enregistrait les données sur des bandes MiniDV. Cela était en partie dû à la nécessité de filmer des scènes complexes représentant un centre de Londres abandonné dans des délais très limités, où les caméras traditionnelles encombrantes auraient pris trop de temps à installer. L’esthétique unique du tournage en numérique est ensuite devenue un élément emblématique du film, de sorte que l’utilisation d’iPhones pour filmer le dernier opus de la série semble rendre hommage à l’utilisation de caméscopes dans le film original. Le directeur de la photographie oscarisé du film original, Anthony Dod Mantle, revient également aux côtés de Boyle.

Plusieurs films de moindre envergure ont déjà été tournés avec des iPhones, comme « Tangerine » de Sean Baker (2015) et « Unsane » de Steven Soderbergh (2018), mais ces films étaient des titres à sortie limitée et à petit budget par rapport au prochain film de Boyle. 28 ans plus tard devrait être le premier d’une nouvelle trilogie de films scénarisés par Alex Garland. La star du film original, Cillian Murphy, devrait également revenir. 28 ans plus tard devrait sortir le 20 juin 2025.