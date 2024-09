28 ans plus tard : le nouveau film de zombies de Danny Boyle a été tourné avec un iPhone 15

Mais un zoom avant révèle que le téléobjectif n’est pas fixé à un boîtier d’appareil photo ordinaire ou à un système modulaire haut de gamme tel que le Achtel 9×7. Au lieu de cela, il est connecté à une cage protectrice contenant quelque chose qui pourrait « Ce sera un iPhone », a déclaré à WIRED un caméraman professionnel non impliqué dans le film.

L’utilisation des smartphones Apple comme système de caméra principal sur 28 ans plus tard a été confirmé par la suite à WIRED par plusieurs personnes liées au film, précisant que le modèle particulier utilisé pour le tournage était l’iPhone 15 Pro Max. (De toute évidence, le tournage a eu lieu trop tôt pour que Boyle et Mantle puissent mettre la main sur la nouvelle série d’iPhone 16.)

L’iPhone sur la photo des paparazzi est maintenu par une cage en aluminium équipée d’un adaptateur de fixation d’objectif. Bête fabrique de telles cages et adaptateurs, réglés avec des boutons rouges distinctifs (il y a un bouton de réglage visible sur la photo), et son dernier Adaptateur DOF (profondeur de champ) permet de fixer des objectifs reflex numériques plein format sur des smartphones. L’adaptateur en forme d’objectif, sorti en mars, projette l’image de l’objectif du reflex numérique sur la surface de son écran, et le smartphone enregistre cette projection.

Plusieurs films d’art et d’essai ont été filmés avec des iPhones, y compris celui de Sean Baker Tangerine (2015) et le drame de Steven Soderbergh Insensé (2018), mais ces films étaient des films à sortie limitée et à petit budget par rapport à 28 ans plus tard. Le nouveau film Budget de 75 millions de dollars n’est qu’une partie du total de la franchise, avec 28 ans plus tard étant le premier d’une nouvelle trilogie; les trois films de zombies à venir sont écrits par le scénariste Alex Garland, qui retrouve Boyle et Mantle après avoir dirigé Guerre civilesorti plus tôt cette année.

Un autre membre clé de l’équipe du film de 2002 est de retour pour au moins un film de la nouvelle trilogie : bien avant son rôle de lames de rasoir dans des casquettes plates dans la série télévisée audacieuse. Peaky Blinders—ou sa performance oscarisée, citant la Bhagavad Gita, dans Oppenheimer (2023) — Le rôle qui a fait la révélation de Cillian Murphy était celui d’acteur principal dans 28 jours plus tard. Un plan large de face de lui allongé nu sur un brancard a été l’introduction de Murphy sous les feux de la rampe. (Murphy n’est pas apparu dans la suite produite par Boyle en 2007 28 semaines plus tard. Ce film, avec Robert Carlyle et Idris Elba, et réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, a été tourné en pellicule et jouit du même statut culte que le premier.)

Il n’y a pas encore de détails sur l’intrigue pour 28 ans plus tard, ou si Murphy joue dans les trois films de la trilogie à venir.

Dans le film original, Murphy, alors âgé de 26 ans seulement, jouait Jim, un coursier à vélo désorienté qui sortait du coma dans un hôpital londonien désert, un mois après avoir été heurté et blessé dans un accident sans précédent. Dans des scènes mémorables d’un Londres désolé, Jim sort de l’hôpital et découvre peu à peu qu’il est l’un des rares à ne pas avoir attrapé un virus qui pousse les « infectés » à se repaître de chair humaine.