28 accusés après que la police de l’Ontario ait démantelé des organisations de vol de voitures

Plus de 200 voitures volées ont été retrouvées et 28 personnes ont été inculpées, dont un nombre indéterminé d’employés de Service Ontario, dans le cadre du démantèlement de trois organisations criminelles basées sur le vol de voitures qui opéraient à partir de l’Ontario et de la Saskatchewan, selon la police.

Selon la Police provinciale de l’Ontario, une enquête de 22 mois, intitulée Projet MYRA, a débuté en septembre 2022 après que la police a découvert un réseau de vol de voitures qui, selon elle, modifiait les numéros d’identification (NIV) des véhicules volés afin de les vendre.

Selon la police, les vols ont eu lieu principalement en Ontario.

À la suite de l’enquête, la police a déclaré avoir récupéré 215 véhicules qui, selon eux, valent plus de 12 millions de dollars. Selon les enquêteurs, environ 37 % des véhicules récupérés étaient des Acura ou des Honda.

« Un large éventail de véhicules volés ont été récupérés, y compris des véhicules haut de gamme », a déclaré le sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Chuck Cox, aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi. “Certains véhicules récupérés par l’équipe d’enquête ont été liés à d’autres activités criminelles.”

Au total, la police a déclaré que 28 personnes avaient été accusées, dont des employés de Service Ontario.

La police allègue que des employés de Service Ontario ont participé à « l’enregistrement illégitime de véhicules volés ». Les responsables n’ont pas précisé le nombre d’employés impliqués.

Parmi les personnes accusées, 26 viennent de l’Ontario, tandis que deux viennent de la Saskatchewan.

L’âge des suspects varie de 27 à 59 ans et ils sont principalement des résidents de la région du Grand Toronto, mais certains des accusés étaient également de Stoney Creek, Kitchener, Caledon, Bradford et Gravenhurst.

Au total, un peu plus de 240 accusations ont été portées. Les infractions varient et comprennent l’utilisation d’un faux document, le trafic de biens criminellement obtenus, la fraude de plus de 5 000 $, la possession d’une arme dans un but dangereux et l’abus de confiance.

La police a déclaré avoir exécuté un total de 44 mandats de perquisition tout au long de l’enquête, entraînant la saisie de six armes à feu, 230 grammes de fentanyl présumé, 1 840 grammes de cocaïne présumée, 77 kilogrammes de cannabis, 150 grammes de résine de cannabis présumée et 10 grammes de suspicion de psilocybine.

La Police provinciale de l’Ontario a publié des photographies de drogues saisies dans le cadre du projet MYRA.

Les enquêteurs ont déclaré avoir également saisi 160 000 dollars en espèces ainsi que 8 400 dollars en devises américaines. Deux compteurs d’argent et deux machines de marquage au laser ont également été retrouvés.

“Cette enquête ne s’est pas concentrée sur les petits vols de véhicules. Les accusés ont utilisé ces véhicules immatriculés frauduleusement pour participer à des activités criminelles », a déclaré le dét. Insp. dit Andy Bradford.

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré que l’enquête conjointe avait abouti au démantèlement de trois organisations criminelles qui seraient impliquées dans la modification et la vente frauduleuses de véhicules volés.

Le premier était basé dans la région de Peel et était chargé de modifier les NIV des véhicules volés en Ontario, puis de les revendre, a indiqué la police.

Le second était basé dans la région de Durham et à Toronto, a indiqué la police. Ce réseau est accusé d’avoir frauduleusement immatriculé des véhicules volés en Saskatchewan, transféré de faux papiers d’identité en Ontario, immatriculé les véhicules et les avoir revendus à diverses personnes. Selon la police, ces véhicules ont également été vendus à d’autres réseaux criminels.

L’organisation restante était basée dans la région de York et s’occupait principalement des véhicules volés haut de gamme, a indiqué la police.

“En modifiant les NIV de ces véhicules, ces organisations criminelles ont pu immatriculer frauduleusement les véhicules et profiter des consommateurs qui auraient pu acheter sans le savoir un véhicule volé”, a déclaré Cox. « Les citoyens de l’Ontario méritent d’avoir l’esprit tranquille lorsqu’il s’agit d’effectuer un achat aussi important qu’un véhicule.

« Nous voulons profiter de cette occasion pour rappeler à chacun d’être extrêmement prudent lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Si une partie de la transaction ou quoi que ce soit menant à la transaction semble suspecte, ne fournissez pas de fonds et contactez les forces de l’ordre.

Cinq des accusés sont toujours en détention tandis que les 23 autres suspects doivent comparaître devant le tribunal en juillet et août.

DES CENTAINES D’AUTRES VÉHICULES VOLÉS RÉCUPÉRÉS À PEEL

Les forces de police de l’Ontario ont averti qu’elles assistaient à une augmentation des vols de véhicules au cours des derniers mois. En plus d’une série de détournements de voiture violents, les propriétaires de véhicules ont également vu leur propriété retirée de leur allée au milieu de la nuit.

En janvier de cette année, environ deux douzaines de personnes ont été accusées de 300 infractions combinées en lien avec un «réseau prolifique de vols de voitures» dans la région du Grand Toronto. Et en avril, CTV News Toronto a suivi un véhicule volé de l’Ontario à l’étranger jusqu’à une banlieue de Lagos en Afrique.

“Actuellement, nous voyons des centaines de véhicules volés chaque mois, ce qui est nettement plus élevé que les mois précédents”, a déclaré le chef adjoint de la police régionale de Peel, Nick Milinovich. “Il s’agit d’un problème et d’une préoccupation qui s’étendent à l’extérieur de notre juridiction et de notre province.”

Milinovich a déclaré que si environ 200 véhicules ont été récupérés dans le cadre du projet MYRA, à Peel, ce nombre est plus proche de 1 000 à ce jour. Au total, les véhicules valent environ 42 millions de dollars.