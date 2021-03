273 écolières nigérianes ont été libérées pendant des jours après une descente dans un internat, selon des responsables

L’enlèvement des étudiants à Zamfara vendredi aux petites heures du matin s’est produit au milieu d’une vague d’enlèvements similaires ces dernières semaines, dont un neuf jours auparavant, lorsque des assaillants ont pris d’assaut un autre pensionnat dans le centre-nord du Nigéria et ont laissé plus de 40 personnes emmenées.

Attaquer les écoliers par des groupes extrémistes nigérians est une menace depuis des années, mais certains analystes affirment que le problème s’aggrave. Boko Haram a acquis une renommée internationale en kidnappant plus de 270 écolières de la ville de Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno, en 2014.

Alors que certaines filles ont été libérées plus tard après une campagne mondiale sur les réseaux sociaux autour du hashtag #BringBackOurGirls, plus de 100 sont toujours portées disparues.

La plupart des ravisseurs, communément appelés «bandits» par les autorités, ciblent les enfants dans l’espoir d’obtenir une rançon. Selon les Nigérians, ils ont versé au moins 18 millions de dollars en paiements de ce type entre 2011 et 2020 un rapport du cabinet de conseil SB Morgen.

« Ces personnes repentantes travaillent pour nous, et elles travaillent pour le gouvernement, et elles travaillent pour la sécurité », a déclaré le gouverneur. Reuters a rapporté

Dans ses publications sur Twitter, le président nigérian s’est engagé à faire plus pour lutter contre les enlèvements.

«Nous travaillons dur pour mettre fin à ces sinistres et déchirants incidents d’enlèvement», a écrit Buhari, appelant les communautés locales à «fournir des renseignements humains qui peuvent étouffer les plans criminels dans l’œuf».

Peter Hawkins, représentant de l’UNICEF au Nigéria, a déclaré que si l’organisation était soulagée que les filles soient rentrées, le gouvernement nigérian devrait faire plus pour protéger les apprentissages.

«Alors que nous nous réjouissons de la libération des écolières et que nous attendons avec impatience leur retour en toute sécurité dans leurs familles, nous réitérons que les attaques contre les élèves et les écoles sont non seulement répréhensibles mais aussi une violation du droit des enfants à l’éducation», a déclaré Hawkins. « C’est un droit qu’aucune société ne peut se permettre de violer. »