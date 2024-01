2700 Maison / IGArchitectes | ArchQuotidien

© Ooki Jingu

© Ooki Jingu

Description textuelle fournie par les architectes. Cette maison destinée à un jeune couple marié est construite sur un terrain long et mince d’une façade de 2,9 m et d’une profondeur de 16 m, laissé en friche suite à l’agrandissement de la route. En exploitant la grande profondeur du bâtiment, on cherche à établir une relation entre l’espace intérieur et l’extérieur, ce qui ne pourrait être possible qu’avec une façade de 2,7 m.

© Ooki Jingu

Des plans

© Ooki Jingu

La structure est constituée de 8 piliers qui soulèvent le caisson en béton. Le premier étage peut être utilisé de manière flexible et le deuxième étage est un espace privé. Les côtés sud, nord et ouest du site sont ouverts et la lumière naturelle arrive dans de nombreuses directions. Profitant de cette situation, des fenêtres sont installées sur les quatre côtés du bâtiment. En entrant dans l’étage qui communique avec le sol, l’espace ressemble à une grotte, avec de hauts murs et de grands piliers. Cependant, à mesure que l’on s’enfonce, les fenêtres se rapprochent et l’espace semble plus proche de l’extérieur. La relation entre l’espace intérieur et l’extérieur peut être contrôlée par le placement des sols et des fenêtres, ce qui rend l’espace de vie libre et ouvert. Contrairement au premier étage, les fenêtres et la hauteur sous plafond du deuxième étage sont limitées pour créer un espace cosy. L’intention était de créer un état dans lequel ces deux espaces se correspondent et se complètent.

© Ooki Jingu

Section

© Ooki Jingu

Dans cette maison de 2700 mm de façade, l’espace de déplacement est aussi un espace de vie, et les meubles dispersés et les dénivelés du sol apportent une ambiguïté à l’espace. L’espace près de la cuisine peut être un coin repas, un espace un peu plus éloigné peut être un couloir, puis un espace de vie. De cette façon, il n’y a pas de séparation claire des espaces, mais ils interagissent les uns avec les autres et l’expérience se poursuit plus loin vers l’extérieur.

© Ooki Jingu

© Ooki Jingu

Grâce à sa façade minimale, le bâtiment peut amener l’environnement extérieur directement vers l’intérieur, créant ainsi une atmosphère douce à l’intérieur même si sa structure est en béton solide. L’atmosphère à l’intérieur de la boîte change de différentes manières en fonction du temps, de la température et de la lumière naturelle.

© Ooki Jingu

© Ooki Jingu

Élévations

© Ooki Jingu

Ce bâtiment est composé d’une géométrie simple, mais avec une masse flottante et lourde qui crée une apparence apparemment inquiétante. Les interstices de ce bâtiment, comme s’il était percé par une partie de freinage de la boîte, sont l’apparence forte de la maison qui protège la vie de l’environnement extérieur et les riches expressions créées dans l’espace intérieur en intégrant de manière flexible les éléments extérieurs pour coexister. Même s’il est construit sur un petit site dans une zone urbaine, il est possible de créer un sentiment d’ouverture et de richesse au-delà de sa taille réelle simplement en ajustant les niveaux et les relations avec l’espace extérieur. Cette maison façonne ainsi les possibilités et l’espoir.