270 médecins tués par la deuxième vague de Covid-19 en Inde alors que le nombre total de décès de médecins atteint près de 1000

«La deuxième vague de la pandémie s’avère extrêmement fatale pour tous et en particulier pour les travailleurs de la santé, qui sont à l’avant-garde», A déclaré le président de l’IMA, le Dr JA Jayalal.

Sur les 270 décès liés au coronavirus parmi les médecins, la plupart sont survenus dans l’État oriental du Bihar, où 78 travailleurs médicaux sont décédés, suivi de l’Uttar Pradesh (37), de Delhi (29) et de l’Andhra Pradesh (22).

Avec 748 médecins en Inde décédés de Covid-19 lors de la première vague de l’année dernière, le bilan global des décès depuis le début de la pandémie a atteint près de 1000 médecins, selon les chiffres de l’IMA.

L’IMA représente quelque 350 000 médecins sur plus d’un million à travers le pays, ce qui suggère que le bilan de Covid sur les agents de santé à l’échelle nationale est plus élevé que ce que les chiffres de l’agence indiquent.

Le taux plus élevé de décès parmi les travailleurs de la santé en Inde et ailleurs est en grande partie dû au fait qu’ils passent beaucoup de temps à proximité des patients Covid, obtenant ainsi une plus grande dose de l’infection, ce qui augmente le risque de développer une maladie grave. .

L’IMA a déclaré plus tôt qu’elle avait constaté que beaucoup de ses membres n’avaient pas été vaccinés contre Covid-19, et l’organisation a promis de s’assurer qu’ils reçoivent les coups nécessaires.

Un autre problème, selon l’organisme de santé, était que les médecins étaient en sous-effectif et surchargés de travail pendant la pandémie. Certains d’entre eux ont été forcés de faire des quarts de travail de 48 heures sans repos, ce qui a un impact négatif sur leur système immunitaire et rend plus difficile la résistance au virus.

Le ministère indien de la Santé a annoncé mardi 263 533 nouvelles infections, poussant le total des cas confirmés dans le pays à plus de 25 millions. Les décès dus au Covid-19 ont également augmenté d’un nombre record de 4 329 personnes au cours des dernières 24 heures à travers l’Inde, avec plus de 279 000 morts depuis le début de la pandémie.

Seuls les États-Unis ont enregistré plus de cas de Covid-19 – plus de 33 millions – et un pire nombre de décès en une seule journée lorsque 5444 personnes ont succombé à la maladie le 12 février.

Ces dernières semaines, la situation de Covid en Inde s’est considérablement détériorée au milieu de l’émergence d’une variante locale, probablement plus transmissible, de Covid-19. Le nombre de nouvelles infections y est en baisse ces derniers jours, mais l’épidémie actuelle est loin d’être maîtrisée.

