27 personnes dans les rues de New York parlent de combien d’argent elles gagnent

Joan Sergay, metteur en scène de théâtre et réalisatrice de livres audio :

« Le marché du travail est maintenant différent de celui de la génération de nos parents. Mon père a travaillé au même endroit pendant 30 ans. Lorsque vous passez d’un emploi à l’autre, il peut être plus difficile de comprendre quelle est la norme.

Parvathi Kumar, photographe indépendante :

« En Inde, si vous travaillez dans une entreprise, tout le monde connaît les salaires des autres. C’est juste normal. Si vous faites le même travail et que quelqu’un d’autre gagne plus, cela vaut la peine de le savoir. Et je pense que les gens en parlent avec leur patron.

Célia Babini, musicienne :

« La littératie financière est quelque chose que beaucoup de gens n’ont pas. Et c’est ainsi que l’écart de richesse s’agrandit. Les gens ne savent pas vraiment comment demander la bonne somme d’argent parce que c’est tabou.

En novembre, une loi est entrée en vigueur qui oblige les entreprises de la ville de New York comptant au moins quatre employés à divulguer une fourchette de salaires pour toute offre d’emploi. Des lois similaires ont récemment été adoptées en Californie, au Colorado et dans l’État de Washington dans le but, selon leurs partisans, de remédier aux écarts de rémunération qui nuisent largement aux femmes et aux personnes de couleur.

En 2021, le revenu médian des ménages à New York était de 70 663 $, soit à peu près le même que dans le reste du pays. Mais aux États-Unis, les femmes gagnaient 83% de ce que les hommes gagnaient cette année-là, selon le Bureau of Labor Statistics. Et les femmes noires et hispaniques gagnaient beaucoup moins que leurs homologues des autres groupes raciaux et ethniques.