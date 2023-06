27 offres et promotions de restaurants pour la fête des Pères 2023 – NBC Los Angeles

Fête des pères est officiellement ici.

Vous ne savez pas comment fêter votre père cette année ? Pas de soucis car nous avons plein de suggestions, à commencer par lui offrir un délicieux repas.

Après tout, il n’y a rien que papa aime plus que d’être assis à une table avec les personnes qu’il aime le plus. Et puisque tout le monde sera là, vous pourrez prendre des photos de famille, puis les poster sur Instagram avec un Légende de la fête des pères.

Bien sûr, emmener toute l’équipe pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner peut coûter cher, c’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleures offres de restaurants pour la fête des pères disponibles cette année.

De BOGO pizzas aux spéciaux gastronomiques, nous avons compilé une liste d’offres qui ne manqueront pas de faire sourire le visage de ce cher vieux papa (ou de n’importe qui d’autre d’ailleurs).

Alors, lisez la suite pour voir toutes les offres que vous pouvez marquer, puis trouvez un moyen de les intégrer au reste de la Activités pour la fête des pères vous avez prévu.

Grill + Bar Applebee

En l’honneur des papas, des diplômés et de toute autre personne que vous célébrez ce mois-ci, Applebee’s offre un bonus de 10 $ à l’achat de 50 $ en cartes-cadeaux Applebee. L’offre est valable jusqu’au 25 juin dans les magasins participants et la carte bonus expire le 6 août. En savoir plus ici.

Chez tante Anne

Recevez une récompense gratuite Original ou Cinnamon Sugar Pretzel avec tout achat de carte-cadeau en ligne. L’offre est valable jusqu’au 25 juin. En savoir plus ici.

Baskin Robbins

En cette fête des pères, Baskin-Robbins offre deux gâteaux à la crème glacée rien que pour papa (si vous demandez gentiment, il partagera probablement) : le gâteau OREO Ice Cream Cookies & Scoops et The Cold One Cake, qui a la forme d’une tasse et dispose d’une garniture de crème au beurre sur une base de chocolat. Les deux peuvent être personnalisés avec un message spécial pour papa. En savoir plus ici.

Restaurant et brasserie BJ’s

À l’achat d’une carte-cadeau électronique de 50 $ pour papa (ou toute autre personne), BJ’s offre une carte bonus de 10 $ valable du 19 juin au 9 juillet. une carte VIP de 20 % échangeable du 19 juin au 9 juillet (jusqu’à épuisement des stocks). En savoir plus ici.

La grille de la capitale

Le Capital Grille offrira des éléments de menu spéciaux créés en l’honneur de la fête des pères, y compris un 20 oz. Lanière de New York vieillie à sec avec copeaux de truffes noires d’été et demi de truffes, disponible exclusivement en restaurant. Pour un accord parfait, le vin Caymus sera disponible sur commande au verre. En savoir plus ici.

Carvel

Pour célébrer la fête des pères (et la saison des diplômes), Carvel offre une carte de récompense de 5 $ à l’achat de 25 $ en cartes-cadeaux jusqu’au 25 juin. Carvel offre également 5 $ de réduction sur son célèbre gâteau Fudgie the Whale sur DoorDash, Grubhub et Uber Eats via 25 juin. En savoir plus ici.

Carte Maison

Le Chart House propose un repas de trois plats le jour de la fête des pères avec du strip-tease de New York, du saumon royal et du poisson frais. En savoir plus ici.

La fabrique de gâteaux au fromage

En l’honneur des papas, des diplômés, des enseignants et de toute autre personne, The Cheesecake Factory offre une promotion spéciale sur les cartes-cadeaux. Obtenez un bonus de 5$ pour l’achat d’une carte-cadeau de 25$, 10$ pour une carte-cadeau de 50$ et 20$ pour les achats de carte-cadeau de 100$ et plus. Offre disponible jusqu’au 30 juin. Cartes bonus utilisables du 1er au 28 juillet. En savoir plus ici.

Cinabre

Faites savoir à votre père à quel point il est doux avec un Cinnabon chaud et fondant. Jusqu’au 18 juin, Cinnabon offre une carte de récompense de 5 $ à l’achat de 25 $ en cartes-cadeaux. La carte de récompense peut être échangée du 19 juin au 31 août. En savoir plus ici.

Cracker Barrel

À partir de maintenant et jusqu’au 18 juin, vous recevrez une carte bonus de 10 $ pour chaque achat de 50 $ en carte-cadeau. L’offre s’applique uniquement aux achats en ligne. En savoir plus ici.

Steakhouse Double Eagle de Del Frisco

En l’honneur de la fête des pères, Del Frisco’s propose un chef spécial, qui comprend un 20 oz. Prime New York Strip avec champignons maitake et sauce bourguignonne. En savoir plus ici.

La grille de Del Frisco

Del Frisco’s organise un brunch pour la fête des pères avec Crab Cake Benedict et d’autres favoris jusqu’à 14 h. La recette en vedette est un 20 oz. contre-filet de premier choix de New York avec du beurre de carvi au bourbon. En savoir plus ici.

Les meilleurs fruits de mer d’Eddie V

Eddie V’s propose un menu spécial d’un jour uniquement pour la fête des pères. Il aura une variété d’offres spéciales, y compris un 11 oz. wagyu strip steak, un lot en édition limitée du Bourbon Blanton’s à baril unique d’Eddie V et du topper Blanton à collectionner sur demande. Eddie V’s ouvrira tôt à 11 h le jour de la fête des pères et accueillera de la musique live de 16 h à 20 h. En savoir plus ici.

JE SAUTE

Pour la fête des pères, IHOP offre une carte bonus de 5 $ à l’achat d’une carte-cadeau de 25 $ jusqu’au 9 juillet. Les cartes bonus sont valables jusqu’au 20 août. En savoir plus ici.

Jamba

Recevez une carte de récompense de 5 $ lorsque vous achetez une carte-cadeau de 25 $ avant le 18 juin. Les cartes peuvent être échangées du 19 juin au 31 août. En savoir plus ici.

Crab Shack de Joe

Joe’s Crab Shack propose un menu à trois plats à prix fixe tout au long du week-end de la fête des Pères. Les offres incluent le choix de soupe ou salade, entrée (diverses options de fruits de mer et steak) et dessert pour 23,99 $ (taxes et pourboire non inclus). Ajoutez des crevettes décortiquées pour 7 $. En savoir plus ici.

Relais routier de Logan

Si papa aime le steak, Logan’s Roadhouse offre une carte bonus de 10 $ lorsque vous achetez 50 $ en cartes-cadeaux jusqu’au 18 juin. Les cartes bonus sont valables jusqu’au 31 juillet. En savoir plus ici.

Le Steakhouse de Morton

Morton’s célébrera papa cette année avec une côte de bœuf rôtie lentement garnie d’au jus et de raifort fouetté. En savoir plus ici.

Vieux Chicago

Old Chicago Pizza + Taproom offre une carte bonus de 5 $ à l’achat de 25 $ en cartes-cadeaux jusqu’au 18 juin. Les cartes bonus peuvent être échangées jusqu’au 31 juillet. En savoir plus ici.

Steakhouse de l’arrière-pays

L’Outback propose un menu « Papa’s Day » comprenant des boissons spéciales, du faux-filet, de la côte de bœuf et autres. Obtenez une carte bonus de 10 $ pour chaque carte-cadeau de 50 $ achetée d’ici le 18 juin. En savoir plus ici.

La palme

Du 16 au 18 juin, les restaurants Palm proposent du porc de qualité garni d’un mélange de piments cerises pour célébrer les papas partout. En savoir plus ici.

PF Chang’s

PF Chang propose un menu de quatre plats pour la fête des pères, à partir de 55 $ par personne. Le menu comprend au choix une entrée, une soupe, un plat principal et un dessert. Pour les clients de 21 ans et plus, un verre de brut impérial Moet & Chandon, de sauvignon blanc Cloudy Bay ou de cabernet sauvignon Decoy by Duckhorn est inclus. Ceux qui souhaitent dîner à la maison peuvent le faire avec le kit de célébration pour quatre de PF Chang. En savoir plus ici.

Piéologie Pizza

Pieology Pizza propose une offre spéciale BOGO pour la fête des pères. D’ici le 19 juin, achetez une pizza Piéologie à pâte mince et dégustez-en une deuxième à 50 % de rabais. L’offre est valable en magasin et en ligne. Utilisez simplement le code DAD23 à la caisse le jour de la fête des pères (ou SUMMERBOGO si avant). En savoir plus ici.

homard rouge

Du vendredi 16 juin au dimanche 18 juin, chaque invité qui dîne dans un établissement Red Lobster recevra un coupon bonus de 10 % sur son prochain repas entre le 19 juin et le 3 août. De plus, jusqu’au 2 juillet, pour chaque tranche de 50 $ dépensés sur des cartes-cadeaux Red Lobster achetées en restaurant ou en ligne, les clients recevront deux coupons bonus de 10 $ sur une commande de 40 $ ou plus entre le 27 juin et le 31 août. En savoir plus ici.

Rock Bottom Restaurant & Brasserie

Rock Bottom offre une carte bonus de 5 $ à l’achat de 25 $ en cartes-cadeaux jusqu’au 18 juin. Les cartes bonus peuvent être échangées jusqu’au 31 juillet. En savoir plus ici.

Os fumés

Le restaurant Smokey Bones offre un coupon de remboursement de 10 $ à tous les invités à l’occasion de la fête des pères. Le coupon-cadeau est échangeable avec tout achat de nourriture et sans alcool avec un minimum de 30 $. En savoir plus ici.

Les vendredis TGI

Pour fêter papa, TGI Fridays offre 25% de rabais sur leurs plateaux, plateaux de fête et forfaits repas familiaux à l’occasion de la fête des pères. Utilisez le code SWISH25 en ligne à la caisse ou lorsque vous appelez pour une commande à emporter. Offre non valable pour les repas sur place ou la livraison. Pour d’autres détails, conditions et modalités, cliquez sur ici.

