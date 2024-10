27 moments de célébrités extrêmement insignifiants

10.

Après avoir été interrogée sur les similitudes entre « Born This Way » de Lady Gaga et sa chanson « Express Yourself », Madonna a ombragé Gaga, qualifiant sa chanson de « réductrice » (puis en sirotant du thé). Elle est ensuite allée plus loin dans sa tournée, y compris un extrait de « Born This Way » en elle performance de « Express Yourself », soulignant les similitudes sonores. Elle a terminé le mash-up avec une partie de sa chanson « She’s Not Me ». Je vous laisse en faire ce que vous voulez.