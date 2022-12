2,7 M$ versés à 50 demandeurs de blessures graves liées à un vaccin au Canada

Selon de nouvelles statistiques, le Programme canadien de soutien aux blessures causées par les vaccins a approuvé ou versé plus de 2,7 millions de dollars aux demandeurs depuis l’ouverture du programme en 2021.

À ce jour, 50 réclamations pour blessure grave et permanente reliées à un vaccin autorisé par Santé Canada ont été approuvées.

Entre juin 2021 et le 1er décembre 2022, le programme a reçu 1 299 demandes, dont 209 ont été jugées irrecevables car elles ne répondaient pas aux critères d’éligibilité ou contenaient des informations incomplètes.

Parmi les demandes restantes, 221 ont été entièrement évaluées par le comité d’examen médical du programme, tandis que 48 sont en attente d’évaluation par le comité d’examen médical et 662 demandes sont en cours de collecte de dossiers médicaux, ce qui est généralement l’étape la plus longue du processus d’évaluation, selon le Programme de soutien aux blessures causées par les vaccins (VISP).

Le VISP a précédemment publié des statistiques cet été, mais c’est la première fois qu’il divulgue le montant total de l’aide financière versée aux demandeurs jusqu’à présent.

Le programme, qui a été annoncé pour la première fois en décembre 2020, a officiellement commencé à accepter les demandes en juin 2021.

Pour être admissible à une indemnisation, vous devez avoir subi une blessure grave et permanente liée à un vaccin autorisé par Santé Canada qui a été administré au Canada après le 8 décembre 2020.

Le programme comprend tous les vaccins qui offrent une protection contre les maladies évitables, y compris, mais sans s’y limiter, les vaccins COVID-19.

On ne sait pas combien chaque personne dont la demande a été approuvée a reçu en compensation, ou à quel vaccin se rapportait sa demande.

Une blessure grave ou permanente est définie comme « une blessure grave, mettant la vie en danger ou pouvant changer la vie qui peut nécessiter une hospitalisation en personne, ou une prolongation de l’hospitalisation existante, et entraîne une incapacité ou une incapacité persistante ou importante, ou dont le résultat est une malformation congénitale ou un décès.

Les réactions graves aux vaccins sont rares. Selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), seule une personne sur 10 000 a fait une réaction grave à un vaccin contre la COVID-19, par exemple.

Selon l’ASPC, 52 203 événements indésirables ont été signalés à la suite de la vaccination contre la COVID-19 au Canada depuis le début du déploiement du vaccin, ce qui représente 0,056 % de toutes les doses administrées. Ce nombre inclut tout effet indésirable, y compris les éruptions cutanées temporaires, la fatigue, la douleur au site de vaccination et les maux de tête.

Environ 10 300 d’entre eux ont été considérés comme des événements indésirables graves, ce qui représente 0,011 % de toutes les doses administrées.

Plus de 93 millions de doses ont été administrées au Canada en date de novembre 2022.

Il faut environ 12 à 18 mois pour qu’une demande VISP moyenne soit traitée. Pour qu’une personne reçoive une indemnisation, elle doit d’abord lire les conditions d’admissibilité pour voir si son grief est couvert, puis soumettre une demande avec l’aide d’un médecin. La demande sera ensuite examinée par un médecin du VISP et des dossiers médicaux complémentaires pourront être demandés. Enfin, un panel de médecins déterminera si le vaccin en question est la cause probable de la blessure spécifiée, et si la blessure est grave et permanente afin de juger si la personne qui a soumis la demande mérite un soutien financier, ainsi que le niveau de aide financière.

Le VISP s’applique à ceux qui vivent dans toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Québec, qui a son propre Programme québécois d’indemnisation des blessures causées par les vaccins.

Selon le VISP, la prochaine fois que leurs chiffres seront rendus publics, ils refléteront les statistiques jusqu’au 1er juin 2023.