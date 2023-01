27% des titulaires de comptes chèques paient des frais. Comment les éviter

“C’est juste un moyen important et vraiment facile de vous assurer que vous ne dépensez pas plus d’argent que nécessaire”, a déclaré Foster.

La suppression des frais bancaires est un moyen facile de libérer un peu plus d’argent dans votre budget, en particulier dans un contexte d’inflation élevée et avec les attentes d’une récession à la hausse. Payer ces coûts supplémentaires peut affaiblir le budget des consommateurs et les rendre plus vulnérables en cas de ralentissement.

Les jeunes sont les plus susceptibles de payer des frais, selon l’enquête de Bankrate.com.

La génération Z, âgée de 18 à 26 ans, arrive en tête de liste, avec 46 % des titulaires de comptes chèques de cette génération qui paient des frais mensuels. Cette cohorte paie environ 25 $ par mois, a constaté Bankrate.com.

La génération Y, âgée de 27 à 42 ans, vient ensuite, avec 42 % des titulaires de compte payant des frais de vérification mensuels, a constaté Bankrate.com. Ils paient généralement le plus par rapport aux autres générations, à 28 $ par mois, selon l’étude.

Les cohortes plus âgées – la génération X, qui ont entre 43 et 58 ans, et les baby-boomers, âgés de 59 à 77 ans – sont moins susceptibles de payer des frais de compte courant. Cela comprend seulement 22 % de la génération X et 14 % des titulaires de comptes chèques des baby-boomers, qui paient respectivement 17 $ et 22 $ par mois.

Plus de la moitié des titulaires de comptes de la génération Z – 56% – et de la génération Y – 52% – disent qu’ils sacrifient la préparation à la récession en raison des frais mensuels qu’ils paient. En comparaison, 46 % de la génération X et 35 % des baby-boomers ont dit la même chose.

Les frais mensuels ramènent les consommateurs sur des objectifs tels que le remboursement de leurs dettes, l’épargne en cas d’urgence ou pour des objectifs majeurs tels que l’achat d’une maison ou d’une voiture ou le paiement d’études universitaires, ou la mise de côté de l’argent pour la retraite, selon l’enquête.