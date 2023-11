27 comtés de l’Ohio ont une consommation d’opioïdes plus élevée que la moyenne nationale

CLEVELAND, Ohio – Alors que les taux de dispensaires d’opioïdes ont atteint un niveau record dans le pays, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, plus de deux douzaines de comtés de l’Ohio voient toujours l’utilisation de cet analgésique addictif supérieure à la moyenne nationale.

Cela comprend certains des plus grands comtés, tels que Cuyahoga et Franklin, ainsi que plusieurs petits comtés de l’État. La liste complète des comtés de l’Ohio au-dessus de la moyenne nationale se trouve au bas de cette histoire.

En utilisant les données du CDC, Empileur et Ophélie a décomposé les comtés de chaque État ayant les taux de distribution d’opioïdes les plus élevés. Dans l’Ohio, le taux de distribution d’opioïdes était de 47,4 pour 100 personnes, contre 43,3 à l’échelle nationale, le taux le plus bas depuis 2006.

La consommation d’opioïdes est généralement répandue dans les villes à prédominance blanche, qui ont également tendance à avoir plus de médecins par habitant, mais aussi plus de personnes non assurées souffrant de diabète, de handicaps ou d’arthrite, selon le CDC.

Plus de 645 000 personnes sont mortes d’overdoses liées aux opioïdes entre 1999 et 2021, selon le CDC. Les données provisoires montrent qu’un peu moins de 80 000 personnes sont mortes rien qu’en 2022.

Cependant, les prescriptions d’opioïdes ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie, à mesure que les médecins et les responsables de la santé publique ont pris conscience des dangers de l’OxyContin et d’autres opioïdes prescrits pour gérer la douleur.

Les 50 États ont mis en œuvre programmes de surveillance des médicaments sur ordonnance qui suivent l’historique des prescriptions des patients afin que les médecins puissent identifier les patients potentiellement à risque d’abus de médicaments opioïdes. Cependant, les recherches ont montré que l’efficacité de ces programmes est mitigée et que les médecins devraient proposer aux patients des traitements visant à sevrer leur dépendance plutôt que de simplement éviter les prescriptions d’opioïdes.

Une étude de 2022 financée par le Institut national sur l’abus des drogues ont constaté que les comtés avec des taux de dispensation plus élevés avaient plus de cas d’abus et de dépendance aux opioïdes. L’étude suggère que la réduction des prescriptions au niveau local peut réduire le taux d’abus ou de mésusage d’opioïdes dans une communauté.

Autres études, ont cependant suggéré que la diminution des prescriptions aurait pu alimenter une nouvelle phase de l’épidémie d’opioïdes : la montée en puissance des produits synthétiques comme le fentanyl. En 2020, les synthétiques représentaient 82 % de tous les décès liés aux opioïdes.

Voici les comtés de l’Ohio avec des taux de distribution d’opioïdes plus élevés que la moyenne nationale.

N ° 27. Comté de Clinton

Taux de délivrance d’opioïdes : 44,4 pour 100 personnes

– 6,3% inférieur à la moyenne de l’État

– 2,5% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 44,9 pour 100 personnes

– 5,3% inférieur à la moyenne de l’État

– 3,7% supérieur à la moyenne nationale

– Taux de dispensation d’opioïdes : 46,1 pour 100 personnes

– 2,7% inférieur à la moyenne de l’État

– 6,5% supérieur à la moyenne nationale

Taux de dispensation d’opioïdes : 48,5 pour 100 personnes

– 2,3% supérieur à la moyenne de l’État

– 12,0% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 50,1 pour 100 personnes

– 5,7% supérieur à la moyenne de l’État

– 15,7% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 50,6 pour 100 personnes

– 6,8% supérieur à la moyenne de l’État

– 16,9% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 50,8 pour 100 personnes

– 7,2% de plus que la moyenne de l’État

– 17,3% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 51,6 pour 100 personnes

– 8,9% supérieur à la moyenne de l’État

– 19,2% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 51,6 pour 100 personnes

– 8,9% supérieur à la moyenne de l’État

– 19,2% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 53,1 pour 100 personnes

– 12,0% de plus que la moyenne de l’État

– 22,6% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 53,3 pour 100 personnes

– 12,4% de plus que la moyenne de l’État

– 23,1% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 53,5 pour 100 personnes

– 12,9% supérieur à la moyenne de l’État

– 23,6% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 53,7 pour 100 personnes

– 13,3% supérieur à la moyenne de l’État

– 24,0% supérieur à la moyenne nationale

Taux de dispensation d’opioïdes : 55,7 pour 100 personnes

– 17,5% supérieur à la moyenne de l’État

– 28,6% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 57,8 pour 100 personnes

– 21,9% supérieur à la moyenne de l’État

– 33,5% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 60,4 pour 100 personnes

– 27,4% supérieur à la moyenne de l’État

– 39,5% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 61,7 pour 100 personnes

– 30,2% de plus que la moyenne de l’État

– 42,5% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 63,8 pour 100 personnes

– 34,6% supérieur à la moyenne de l’État

– 47,3% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 65,7 pour 100 personnes

– 38,6% supérieur à la moyenne de l’État

– 51,7% supérieur à la moyenne nationale

Taux de dispensation d’opioïdes : 67,5 pour 100 personnes

– 42,4% supérieur à la moyenne de l’État

– 55,9% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 69,3 pour 100 personnes

– 46,2% supérieur à la moyenne de l’État

– 60,0% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 69,6 pour 100 personnes

– 46,8% supérieur à la moyenne de l’État

– 60,7% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 71,1 pour 100 personnes

– 50,0% supérieur à la moyenne de l’État

– 64,2% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 73,6 pour 100 personnes

– 55,3% supérieur à la moyenne de l’État

– 70,0% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 76,7 pour 100 personnes

– 61,8% supérieur à la moyenne de l’État

– 77,1% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 77,2 pour 100 personnes

– 62,9% supérieur à la moyenne de l’État

– 78,3% supérieur à la moyenne nationale

Taux de délivrance d’opioïdes : 79,0 pour 100 personnes

– 66,7% supérieur à la moyenne de l’État

– 82,4% supérieur à la moyenne nationale

Zachary Smith est le journaliste de données pour cleveland.com. Vous pouvez le joindre au [email protected]. Voir les histoires de données précédentes sur ce lien.