267 ou 176 : Sur le Manipur, les règles de l’opposition contre le centre sur le Parlement

Un jour après un énorme chahut autour d’une vidéo horrible de deux femmes défilant nues sur une route par un groupe d’hommes à Manipur, écourtant les débats dans les deux chambres du Parlement, le Centre se prépare à une autre tempête politique le deuxième jour de la session de la mousson. Hier, les partis d’opposition ont exigé que toutes les autres affaires soient suspendues pour la journée afin d’aborder la question du Manipur, mais le gouvernement n’a accepté qu’une « discussion de courte durée ». Le Rajya Sabha a été ajourné jusqu’à 14h30 et le Lok Sabha jusqu’à 12h après de vives protestations de l’opposition.

L’opposition demande une discussion plus longue en vertu de la règle 267, tandis que le Centre a déclaré hier qu’il n’était « vif et agréable » qu’une discussion plus courte en vertu de la règle 176.

Cependant, le ministre adjoint des Affaires parlementaires, Arjun Ram Meghwal, a affirmé aujourd’hui que l’opposition ne voulait délibérément pas de discussion sur le Manipur. Ils changent encore et encore de position et se réfèrent aux règles, a-t-il dit, ajoutant que le Centre est prêt à discuter du Manipur. « Le ministre de l’Intérieur répondra à ce sujet », a-t-il déclaré.

« Leurs députés (de l’opposition) avaient également soumis des avis en vertu de l’article 176. Le président les lisait lorsqu’ils ont dit qu’ils voulaient une discussion uniquement en vertu de l’article 267. Le président a expliqué qu’il ne faisait que lire les avis dans une séquence et qu’il viendrait également au 267, mais ils ne l’ont pas écouté. Puis ils ont commencé à exiger que le Premier ministre vienne au Parlement et fasse une déclaration. car c’est une « question sensible ».

Le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a également déclaré que le gouvernement était « tout à fait prêt » pour une discussion. Le ministre de la Défense, Rajnath Singh, a également déclaré qu’il souhaitait une discussion.

Le chef de l’opposition Mallikarjun Kharge avait déclaré hier : « Nous avons également donné des avis sous 267… vous devez suspendre toutes les autres affaires et reprendre cela… pas une demi-heure. »

La règle 267 donne à un député de Rajya Sabha le pouvoir spécial de suspendre l’ordre du jour préétabli de la Chambre, avec l’approbation du président.

Le livre de règles de Rajya Sabha définit la «règle 267» sous «suspension des règles» comme un cas où «tout membre peut, avec le consentement du président, proposer que toute règle puisse être suspendue dans son application à une motion liée à l’affaire inscrite devant le conseil de ce jour-là et si la motion est adoptée, la règle en question sera suspendue pour le moment.

Cependant, les motions présentées en vertu de cette règle, qui, selon le président Jagdeep Dhankar l’année dernière, « est devenue un mécanisme connu de perturbation », ont rarement été acceptées dans l’histoire récente.

Les archives parlementaires montrent qu’il y a eu 11 cas entre 1990 et 2016 où cette règle a été invoquée pour diverses discussions. Le dernier exemple remonte à 2016, lorsque le président de l’époque, Hamid Ansari, a autorisé un débat sur la « démonétisation de la monnaie ».

M. Dhankhar avait précédemment déclaré que son prédécesseur Venkaiah Naidu n’avait accepté aucun avis en vertu de la règle au cours de son mandat de six ans.

L’article 267 n’est pas le seul moyen pour les députés d’interroger le gouvernement et d’obtenir une réponse. Ils peuvent poser des questions liées à n’importe quel sujet pendant l’heure des questions au cours de laquelle le ministre concerné doit fournir des réponses orales ou écrites. Un député peut soulever la question pendant Zero Hour. Chaque jour, 15 députés sont autorisés à soulever les questions de leur choix à l’heure zéro. Un député peut même l’augmenter lors d’une mention spéciale. Un président peut accorder jusqu’à 7 mentions spéciales par jour.

L’insistance du gouvernement sur la règle 176 pourrait être considérée comme une stratégie de lutte contre les incendies pour ne pas laisser la question du Manipur, qui a causé beaucoup d’embarras public, s’aggraver davantage au Parlement.

« Des discussions de courte durée sur les questions de Manipur ont été exigées en vertu de l’article 176 par divers membres. Les membres souhaitent engager une discussion sur les questions de Manipur. Ces discussions comportent trois étapes, la première, chaque membre de la Chambre a le droit de donner un avis pour une discussion de courte durée. J’ai examiné ces avis, mais en vertu du mandat de la règle, je dois consulter la date et l’heure du leader de la Chambre », a déclaré M. Dhankhar hier.

L’article 176 permet une discussion de courte durée, ne dépassant pas deux heures et demie, sur une question particulière. Il stipule que « tout membre désireux de soulever une discussion sur une question d’importance publique urgente peut donner un avis écrit au Secrétaire général en spécifiant clairement et précisément la question à soulever : à condition que la notification soit accompagnée d’une note explicative indiquant les raisons pour soulever la discussion sur la question en question : à condition en outre que la notification soit appuyée par les signatures d’au moins deux autres membres. »

Conformément à l’article 176, l’affaire peut être reprise immédiatement, en quelques heures ou même le lendemain. La règle, cependant, est claire qu’aucune motion ou vote formel ne doit avoir lieu dans le cadre d’une discussion de courte durée.

Les députés du Congrès Mallikarjun Kharge, Pramod Tiwari, Ranjeet Ranjan, Syed Naseer Hussain, Imran Pratapgarhi avec Priyanka Chaturvedi de Shiv Sena (UBT), Derek O’Brien du Congrès de Trinamool (TMC), Sanjay Singh du Parti Aam Aadmi (AAP), Tiruchi Siva de Dravida Munnetra Kazagham (DMK), Manoj Jha de Rashtriya Jan ata Dal (RJD), Elamaram Kareem du CPM et Binoy Viswam du CPI ont tous soumis la suspension de l’avis commercial en vertu de la règle 267 à Rajya Sabha pour discuter du « silence choquant du Premier ministre sur la violence en cours à Manipur ».

Hier, le Premier ministre a rompu son silence sur les violences de Manipur, affirmant que son cœur était rempli d’angoisse et de colère face à l’horrible vidéo.

« Je veux assurer à la nation qu’aucun coupable ne sera épargné. Des mesures seront prises conformément à la loi. Ce qui est arrivé aux filles de Manipur ne pourra jamais être pardonné », a déclaré le Premier ministre Modi dans son allocution avant le début de la session parlementaire sur la mousson.

« Alors que je me tiens à côté de ce temple de la démocratie, mon cœur est rempli de douleur et de colère. L’incident de Manipur est honteux pour toute nation civilisée. Le pays tout entier a été couvert de honte », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également évoqué des incidents dans le Rajasthan et le Chhattisgarh, gouvernés par le Congrès, et a déclaré: « J’appelle tous les ministres en chef à renforcer la loi et l’ordre dans leur État ».

Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, a critiqué le Premier ministre pour ne pas avoir fait de déclaration à l’intérieur du Parlement.

« Si vous étiez en colère, au lieu de faire une fausse équivalence avec les États gouvernés par le Congrès, vous auriez pu d’abord renvoyer votre ministre en chef du Manipur », a-t-il tweeté.

.@Narendra Modi ji, Vous n’avez pas fait de déclaration à l’intérieur du Parlement, hier. Si vous étiez en colère, au lieu de faire une fausse équivalence avec les États gouvernés par le Congrès, vous auriez pu d’abord renvoyer votre ministre en chef du Manipur. L’INDE s’attend à ce que vous fassiez un travail élaboré… – Mallikarjun Kharge (@kharge) 21 juillet 2023

M. Kharge a déclaré que l’alliance de l’opposition, l’INDE, s’attend à ce qu’il fasse une déclaration détaillée au Parlement aujourd’hui, « pas seulement sur un incident, mais sur la violence de 80 jours que votre gouvernement dans l’État et le centre a présidée, l’air absolument impuissant et sans remords ».