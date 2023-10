260 corps retrouvés sur le site du festival de musique israélien attaqué par le Hamas : rapport

Arik Nani s’est rendu vendredi soir à une soirée dansante dans le sud d’Israël pour célébrer son 26e anniversaire, mais a fini par fuir un massacre alors que des missiles rugissaient au-dessus de lui et que des hommes armés du Hamas abattaient des gens alors qu’ils tentaient de s’échapper.

Des milliers de jeunes ont participé à la Fête de la Nature, près du kibboutz Re’im, près de Gaza, qui est devenu l’une des premières cibles des hommes armés palestiniens qui sont entrés en Israël samedi matin, dans le cadre de la plus grande attaque contre le pays depuis des décennies.

« J’ai entendu des tirs venant de toutes les directions, ils nous tiraient dessus des deux côtés », a-t-il déclaré à Reuters. « Tout le monde courait et ne savait pas quoi faire. C’était le chaos total. »

Alors que les tirs de roquettes explosaient, les fêtards paniqués ont tenté de s’échapper par tous les moyens possibles.

« À un moment donné, un ami et moi sommes montés dans une voiture avec des gens que nous ne connaissions pas et nous avons sauté dans une voiture avec beaucoup de monde et avons commencé à conduire », a déclaré Zohar Maariv, 23 ans. Après que la voiture ait essuyé des tirs, ils ont pris la fuite à pied et se sont cachés pendant des heures jusqu’à ce qu’ils soient secourus. Mais son petit ami Matan, qui travaillait à la fête, était toujours porté disparu.

Au moins 700 Israéliens ont été tués et des dizaines d’autres enlevés à Gaza dans des scènes qui ont profondément choqué un pays qui s’enorgueillit depuis longtemps de ses services militaires et de sécurité ultra efficaces.

Rien qu’à la Fête de la Nature, les médias israéliens ont déclaré que les services d’urgence avaient récupéré 260 corps.

« Ce n’est que ce matin que j’ai compris l’ampleur de ce qui s’est passé, que ce qui s’est passé ne concernait pas seulement la fête, mais que tout le sud était en feu », a déclaré Maariv.

Après des heures de course, Nani et son ami ont finalement atteint un refuge où il a entendu des histoires horribles de la part d’autres personnes qui s’étaient échappées. « Les gens qui parlaient de meurtre ont vu sous leurs yeux, quelqu’un qui a vu toute une famille kidnappée et une petite fille assassinée », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis une réponse sans précédent à cette attaque et les avions israéliens ont bombardé Gaza en continu, tuant plus de 400 Palestiniens.

Pour Nani, le sentiment de ceux qui n’ont pas pu s’échapper demeure.

« Il y a eu beaucoup de choses terribles en cours de route, des gens que je voulais aider mais je ne pouvais pas. Des gens qui ont été laissés pour compte, des gens qui avaient besoin de quelque chose », a-t-il déclaré.

« Nous avons commencé à envoyer des SMS »

Noa Argamani et son petit ami Avinatan Or étaient également présents à la fête mais ne sont pas rentrés chez eux.

Ils sont désormais identifiés parmi des dizaines d’Israéliens apparemment détenus à Gaza après la diffusion d’une vidéo montrant Noa emportée à l’arrière d’une moto, suppliant et tendant la main vers son petit ami qui marchait à pied.

Alors que les sirènes d’alerte retentissaient dans le sud et le centre d’Israël lorsque les missiles ont commencé à voler aux premières heures de samedi, les gens ont commencé à essayer de contacter leurs amis et leurs proches.

« Nous avons commencé à envoyer des SMS à tout le monde », a déclaré à Reuters Amit Parpara, un ami. D’autres amis présents à la fête ont réussi à s’enfuir dans leur voiture, a-t-il déclaré, mais au début, il était impossible de contacter Noa ou Avinatan jusqu’à ce qu’il reçoive lui-même un SMS.

« Elle m’a envoyé un texto pour indiquer sa position réelle et un message disant ‘J’espère que quelqu’un pourra venir nous sauver' », a-t-il déclaré.

Il a déclaré avoir vu des photos du couple caché dans un trou, attendant les secours.

Yaakov Argamani, le père de Noa, a déclaré à la Douzième chaîne de télévision qu’il avait vu les images de sa fille emmenée à moto et a confirmé son identité.

« Elle était tellement terrifiée. Je l’ai toujours protégée et à ce moment-là, je ne pouvais pas. »

