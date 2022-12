26 réfugiés rohingyas sont morts lors d’un “voyage dangereux” par la mer: ONU – National

Au moins 26 musulmans rohingyas sont morts dans des conditions désastreuses pendant un mois en haute mer alors qu’ils effectuaient un voyage dangereux qui a mis des dizaines d’autres en sécurité en Indonésie, a déclaré mardi une agence de l’ONU, ajoutant qu’il y en aura probablement d’autres.

Des femmes et des enfants épuisés faisaient partie des 185 personnes qui ont débarqué lundi d’un bateau en bois branlant dans un village côtier du district de Pidie à Aceh, ont indiqué les autorités. Une vidéo affligeante largement diffusée sur les réseaux sociaux montrait les Rohingyas épuisés et émaciés, beaucoup criant à l’aide.

“Ils sont très faibles à cause de la déshydratation et de l’épuisement après des semaines en mer”, a déclaré le chef de la police locale Fauzi, qui porte un seul nom.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que les survivants ont déclaré à l’agence que 26 personnes étaient mortes au cours du long voyage.

L’un des réfugiés, qui s’est identifié comme Rosyid, a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient quitté le camp de réfugiés au Bangladesh fin novembre et qu’ils avaient dérivé en pleine mer. Il a dit qu’au moins “20 d’entre nous sont morts à bord à cause des hautes vagues et des malades, et leurs corps ont été jetés à la mer”.

Selon le HCR, plus de 2 000 personnes auraient entrepris des voyages en mer à risque dans la mer d’Andaman et le golfe du Bengale cette année, et près de 200 seraient décédées.

Le HCR a également reçu des informations non confirmées faisant état d’un bateau supplémentaire avec quelque 180 personnes toujours portées disparues, tous les passagers étant présumés morts.

“En l’absence d’une réponse immédiate, ingénieuse et coordonnée des gouvernements régionaux pour aider les réfugiés rohingyas toujours à bord de navires en péril, des vies pourraient être perdues”, a déclaré le directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie, Usman Hamid, dans un communiqué. “C’est inacceptable.”

Chris Lewa, le directeur du projet Arakan, qui travaille en faveur des Rohingyas du Myanmar, a déclaré que les derniers arrivants faisaient partie de cinq groupes de Rohingyas qui avaient quitté les camps de réfugiés du district de Cox’s Bazar au Bangladesh par de plus petits bateaux pour éviter d’être détectés par les gardes-côtes locaux avant. ils ont été transférés sur cinq bateaux plus grands pour leurs voyages respectifs.

Plus d’un million de réfugiés rohingyas ont fui le Myanmar depuis plusieurs décennies vers le Bangladesh, dont environ 740 000 qui ont traversé la frontière à partir d’août 2017, lorsque l’armée birmane a lancé une répression brutale.

Les forces de sécurité du Myanmar ont été accusées de viols massifs, de meurtres et d’incendies de milliers de maisons, et les tribunaux internationaux examinent les accusations de génocide à leur encontre.

“Cette année pourrait être l’une des plus meurtrières de mémoire récente pour les Rohingyas effectuant le dangereux voyage par voie maritime. Ils continuent de tout risquer en raison des conditions difficiles dans les camps de réfugiés au Bangladesh, où la sécurité et d’autres conditions de vie se sont détériorées, et de l’aggravation constante de la situation au Myanmar, qui est sous régime militaire depuis un coup d’État il y a près de deux ans, », a déclaré Usman d’Amnesty International.

La Malaisie a été une destination courante pour de nombreux réfugiés arrivant par bateau, mais ils ont également été détenus dans le pays. Des problèmes de moteur poussent d’autres personnes à se mettre à l’abri dans la province d’Aceh en Indonésie, en route vers la Malaisie.

Le HCR a félicité les autorités et la communauté locale indonésienne qui ont ramené à terre plus de 200 Rohingyas désespérés, dont beaucoup avaient besoin de soins médicaux urgents.

Des pêcheurs indonésiens et les autorités locales ont secouru et débarqué deux groupes, 58 dimanche et 174 lundi, a déclaré Ann Maymann, la représentante du HCR en Indonésie. « Nous nous félicitons de cet acte d’humanité de la part des communautés et des autorités locales en Indonésie.

Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie. L’écrivain de l’Associated Press, Grant Peck à Bangkok, a contribué à ce rapport.