26 gagnants du photographe gros plan de l’année

Sécurité, Finaliste, Catégorie Jeune : Un macaque de Barbarie berce un jeune singe dans ses bras au … [+] Parc national d’Ifran, Maroc. Arthur Cech – CUPOTY 5

Visant à révéler les merveilles cachées du monde à travers la photographie rapprochée, macro et micro, le Photographe gros plan de l’année (CUPOTY) a annoncé les gagnants et les finalistes de son concours annuel.

Répondant à plus de 12 000 candidatures provenant de 67 pays, un jury composé de photographes, scientifiques, naturalistes, journalistes et éditeurs d’images a choisi le grand gagnant ainsi que les gagnants et les 100 meilleures photos dans 11 catégories : Animaux, Insectes, Papillons et libellules, Portrait d’invertébrés, Sous-marin, plantes, champignons et moisissures visqueuses, paysage intime, créé par l’homme, micro (images créées à l’aide d’un microscope) et jeune (pour les participants âgés de 17 ans et moins.)

CUPOTY, fondé en 2018 par les photojournalistes Tracy et Dan Calder, est un concours annuel organisé en association avec Photo d’affinité pour encourager les photographes à ralentir, à profiter de leur métier et à établir des liens durables avec le monde qui les entoure.

“Grâce à ces images créatives et originales, je sais maintenant que les fourmis tirent de l’acide comme des pistolets à eau et que les abeilles se tiennent parfois les jambes pendant qu’elles dorment”, explique la cofondatrice Tracy Calder.

Le photographe hongrois Csaba Daróczi a remporté le titre de photographe gros plan de l’année et un prix en espèces de 2 500 £ (3 100 $) avec une photo saisissante d’une sittelle eurasienne en vol prise depuis l’intérieur d’une souche d’arbre évidée (ci-dessous).

L’Oiseau de la Forêt, grand gagnant et 1ère place dans la catégorie Animaux Csaba+Daróczi, Hongrie – ,CUPOTY

L’oiseau de la forêt : « Au cours de l’hiver 2023, j’ai pris de nombreuses photos dans une forêt proche de chez moi à Kiskőrös, en Hongrie », explique le photographe lauréat. « Je trouvais quelque chose de nouveau à photographier presque chaque semaine, comme cette souche d’arbre évidée, qui mesurait environ un demi-mètre de diamètre. J’ai pris quelques premières photos et j’ai été étonné par les résultats. Je voulais inclure un animal dans le cadre, j’ai donc placé un tournesol près du trou, que les souris et les oiseaux ont vite trouvé.

Dune Wrestling, Deuxième place, catégorie Animaux Victor Tyakht, Russie – CUPOTY

Dune Wrestling : Une bataille entre deux agamas (lézards) secrets Toadhead lors d’un conflit territorial dans la réserve naturelle de Chornye Zemli, dans le semi-désert de Kalmoukie en Russie.

«J’ai visité cette petite dune pendant plusieurs années», se souvient Tyakht. « Chaque visite a ajouté de nouvelles informations sur les résidents locaux les plus intéressants, les agamas Toadhead. J’ai observé leur comportement d’accouplement, la construction de nouveaux terriers, la chasse aux insectes et les conflits territoriaux. Ces combats en défendant leur territoire étaient le spectacle le plus excitant. Tout un rituel avec des « négociations » initiales à l’aide de divers mouvements de queue, une démonstration de poses intimidantes et une danse guerrière préliminaire ont abouti à un combat acharné. C’est l’un des moments d’un tel combat dans lequel de petits lézards ressemblent à des lutteurs aux prises sur un tapis de sport.

Kiss of Death, Finaliste, Catégorie Animaux Arne Bivrin, Suède – CUPOTY

Baiser de la mort : « J’étais assis dans une cachette et j’observais un héron traquant des poissons dans les eaux peu profondes », raconte Bivrin. “La plupart des photographes d’oiseaux aiment capturer l’oiseau dans son intégralité, alors que j’apprécie les portraits et les détails serrés.”

Cueillette+Fleurs, Finaliste, Catégorie Animaux William Steel, Afrique du Sud/Royaume-Uni – CUPOTY

Cueillette de fleurs : Un éléphant d’Afrique cueille des fleurs de nénuphar pour les manger dans le parc national de Chobe, au Botswana.

“Alors que les eaux de crue atteignent la rivière Chobe (depuis son point de départ en Angola), les cours d’eau se transforment en une vague de fleurs et 2023 a été l’un des meilleurs spectacles que j’ai jamais vu”, a déclaré Steel.

« Comme des éléphants et des buffles traversaient occasionnellement les fleurs, ce n’était qu’une question de persévérance pour obtenir un mélange d’éclairage parfait, un carré de fleurs dense et un éléphant volontaire. Un moment unique dans une vie.

Papillons, libellules et autres petits insectes

L’invité du mariage, 1ère place dans la catégorie Papillons et Libellules Csaba Daróczi, Hongrie – CUPOTY

L’invité du mariage : une teigne du paon du chêne (Antheraea yamamai) repose sur une fenêtre alors qu’une fête de mariage a lieu à l’intérieur.

“Je photographiais un mariage dans une clairière dans les magnifiques environs d’Uzsa, en Hongrie”, a déclaré Daróczi. « Les lumières du hall attiraient beaucoup d’insectes vers les fenêtres. À un moment donné, j’ai vu des invités prendre des photos avec leur téléphone à côté d’un des feux rouges. J’ai attendu que tout le monde ait fini ses photos, et puis ce fut mon tour.

Lâcher Prise, 2ème Place, : Catégorie Papillons & Libellules Steve Russell, États-Unis – CUPOTY

Lâcher prise : une paire de libellules écumoires à quatre points se libèrent l’une de l’autre après s’être accouplées en vol à Square Lake Park, Washington.

“Capturer ces libellules en train de s’accoupler est particulièrement difficile car elles se connectent et s’accouplent en vol sans aucun avertissement et pendant quelques secondes seulement”, a déclaré Russell. “Après la déconnexion, la femelle déposera les œufs dans l’eau tandis que le mâle planera près d’elle pour éloigner les autres mâles qui tenteraient également de s’accoupler avec elle.”

Fourmis des bois émettant des sécrétions d’acide, Gagnant, catégorie Insectes René Krekels, Pays-Bas – CUPOTY

Tir de sécrétions d’acide : Les fourmis des bois défendent leur communauté en pulvérisant de l’acide aux Pays-Bas.

“J’étudiais le mode de vie des fourmis des bois aux Pays-Bas pour mon travail lorsque j’ai remarqué que les fourmis qui défendaient une très grande fourmilière semblaient vouloir m’effrayer en me pulvérisant de l’acide”, a déclaré Krekels. “Heureusement, ce n’était pas si destructeur et cela m’a donné une excellente occasion de les photographier en train de défendre leur nid.”

Radeau d’œufs de moustiques, 2e place, catégorie Insectes Barry Webb, Royaume-Uni – CUPOTY

Radeau d’œufs de moustiques, flottant sur l’eau dans le Buckinghamshire, Royaume-Uni

“J’ai repéré des dizaines de ces minuscules radeaux d’œufs de moustiques à la surface d’un réservoir d’eau alors que je travaillais comme jardinier”, a déclaré Webb. « Les radeaux ne restaient pas immobiles assez longtemps pour que je puisse les photographier. J’en ai donc pêché un soigneusement à l’aide d’une cuillère à café et je l’ai placé dans un bouchon de bouteille inversé rempli d’eau avec un caillou au milieu pour le maintenir stationnaire. Après avoir pris les photos, le radeau à œufs a été remis à la citerne.

Rouge, Finaliste, catégorie Insectes Bence Máté, Hongrie – CUPOTY

Rouge : Une fourmi transporte une fleur jusqu’au nid tandis qu’une fourmi plus petite protège le transporteur et la cargaison à Boca Tapada, au Costa Rica.

“Quand je me suis couché pour la première fois dans les feuilles de la forêt tropicale, je ne pensais pas que j’allais y passer autant d’heures”, a déclaré Mátè. Les fourmis rassemblaient inlassablement différentes parties de plantes et grâce à la lampe de poche, j’ai réussi à mettre en valeur la variété des formes et des couleurs. J’ai commencé le tournage à 17 heures et je l’ai terminé à 1 heure du matin, lorsque (après 2 000 images), alors que je me dirigeais vers mon logement, je suis tombé sur un serpent corail mortel. À ce moment-là, je me suis rendu compte que tirer sur des fourmis pouvait être plus dangereux que sur des requins.

Exposition de plantes et de paysages

Undertow, Gagnant catégorie Paysage Intime Csaba Daróczi, Hongrie – CUPOTY

Contre-courant : violettes d’eau immergées sous l’eau en mouvement à Izsák, en Hongrie.

“Dans les premiers jours de mai”, a déclaré Daróczi, “je retourne toujours dans un petit canal près d’Izsák où la violette d’eau fleurit en grand nombre. Malheureusement, la floraison a été retardée cette année et seules les feuilles étaient encore immergées. J’étais sur le point de rentrer chez moi quand j’ai vu qu’un arbre était tombé sur le canal et que sous son reflet, les plantes étaient clairement visibles.

Réflexion, Gagnant, Catégorie Plantes Ria Bloemendaal, Pays-Bas – CUPOTY

Reeflexion : un magnolia reflété dans l’eau du jardin botanique de Trompenburg, à Rotterdam.

“J’ai vu ce magnifique reflet dans l’eau et cela m’a immédiatement inspiré pour réaliser une ‘peinture impressionniste'”, a expliqué Bloemendaal.

Golden Agave, 3ème place, catégorie Plantes Beth DeBor, États-Unis – CUPOTY

Agave doré : un agave brille sous le soleil du désert au jardin botanique du désert en Arizona, aux États-Unis

Debore a déclaré : « Les agaves sont l’une de mes plantes du désert préférées, j’ai donc passé pas mal de temps avec ce spécimen. La belle lumière rebondissant sur le mur rouge derrière la plante m’a attiré.

Esprit du Yucatan, Finaliste, catégorie Plantes Chris Gug, États-Unis – CUPOTY

Esprit du Yucatan : regardant à travers les tiges de nénuphars à la dérive dans un cénote d’eau douce mexicain vers le ciel au-dessus de la péninsule du Yucatan, au Mexique.

Entre Anémones, catégorie Plantes Finalistes Perdita Petzl, Autriche – CUPOTY

Entre les fleurs de Pasque : une orchidée à pointe brûlée (Neotinea ustulata) parmi les fleurs de Pasque, près de Vienne, en Autriche.

Affichage sous-marin

Dreamtime, Gagnant catégorie Sous-marine Simon Theuma, Australie – CUPOTY

Temps de rêve : une crevette commensale flotte au-dessus d’une étoile de mer en mosaïque dans la réserve de Bass Point, à Shellharbour, en Australie.

“Telle une tapisserie complexe de l’écosystème marin”, a déclaré Theuma, “cette image capture la relation entre une crevette commensale et une étoile de mer en mosaïque, nous rappelant l’équilibre délicat qui existe dans la grande tapisserie de notre monde naturel.”

Coeur de Mer, 2ème place, catégorie Sous-marine Liang Fu, Chine – CUPOTY

Heart Of The Sea : Lors d’une plongée de nuit, à 28 mètres de profondeur, une murène de lave s’enroule en forme de cœur à Romblon, aux Philippines.

La plongée en eaux noires est un type de plongée sous-marine qui se déroule la nuit en pleine mer, à des milliers de mètres sous le bateau. Les plongeurs descendent une corde avec des lumières sous-marines comme seul système d’orientation. Lorsque la marée et la phase de la lune sont correctes, les créatures des profondeurs migrent vers des eaux moins profondes. Cette migration verticale est l’un des phénomènes naturels les plus remarquables.

“Lors d’une plongée en eaux noires”, se souvient Fu, “j’ai trouvé une créature transparente qui brillait sous mon projecteur. C’était une murène juvénile insaisissable et elle est restée à cette profondeur pendant moins de 10…