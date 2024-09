26 détails sur Dragon Age : The Veilguard que nous avons découverts en jouant au jeu

Ce sentiment d’élan se retrouve également au combat, qui est beaucoup plus viscéral dans The Veilguard. Le coup final d’un combo est un coup puissant qui inflige plus de dégâts que les attaques précédentes. Vous pouvez bloquer avec le bumper gauche, et si vous le faites au bon moment, vous pouvez parer, ce qui ralentira temporairement l’ennemi.

Il existe également une esquive en deux étapes : appuyez une fois sur B pour faire un pas de côté et appuyez deux fois pour faire une esquive plus importante. Vous pouvez même sauter par-dessus les attaques, et vous n’avez pas besoin de réapprovisionner vos flèches car elles se réapprovisionnent au fil du temps. Dans l’ensemble, le combat est rapide, dynamique et sera plus accueillant pour les nouveaux joueurs de Dragon Age.