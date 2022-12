26 décembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Estella est une petite brute de 2 ans au comportement doux. Estella est affectueuse mais doit être le seul animal de compagnie à la maison. Elle est pleine de personnalité et d’énergie comique. Pour rencontrer Estella, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Calandra, un an, adore faire la sieste, se frotter le menton et même se faire brosser. Elle est positive pour la leucémie féline, elle doit donc être le seul chat de la maison à moins que l’autre chat ne soit également positif. Pour rencontrer Calandra, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Todd est un jeune beagle qui est nouveau au refuge et qui apprend à connaître tout le monde. Il a besoin d’un foyer avec quelqu’un qui comprend ce que font et aiment les chiens. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Edith est une calicot aux cheveux longs qui est déjà allée dans quelques autres refuges. Elle est timide au début mais quand elle s’échauffe, elle vient chercher de l’attention. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Holly est un mélange amusant, énergique et ludique de terrier d’un an. Elle est amicale et bonne avec les autres chiens. Elle aime se promener, courir et jouer avec des jouets. Elle est prête à fonder sa propre famille. Pour rencontrer Holly, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Granola est une tortue de 4 ans qui a été sauvée d’un contrôle animalier local. Elle est douce et sociale et a une nature curieuse. Elle accueille les visiteurs, espérant des animaux de compagnie et de l’attention. Elle ferait un compagnon chéri et un compagnon de canapé. Pour rencontrer Granola, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.