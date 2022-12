26 décembre 2022 – Section locale de Shaw

David Teafoe, 30 ans, d’Elgin, a été cité lundi dans le pâté de maisons 100 de la rue Supérieure Est pour des plaintes de conduite avec permis révoqué et pour une infraction de feu arrière, a indiqué la police d’Ottawa.

Arreola D. Eusebio, 41 ans, de Joliet, a été citée dimanche dans les rues Centre et Catherine pour conduite avec suspension de permis, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et refus de céder, a indiqué la police d’Ottawa.

Jose A. Munoz, 44 ans, de Long Point, a été cité dimanche dans les rues Joliet et La Salle pour conduite avec permis révoqué, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et désobéissance à un feu de signalisation, a indiqué la police d’Ottawa.

Eric A. Becker, 46 ans, de Mendota, a été arrêté samedi à 22 h 24 dans le pâté de maisons 900 de Carolyn Street suite à une plainte pour batterie domestique, a annoncé la police de Mendota. Becker a été emmené à la prison du comté de La Salle.

Heather R. Reynolds, 41 ans, d’Ottawa, a été citée samedi dans le pâté de maisons 400 de West Norris Drive pour une plainte pour conduite avec facultés affaiblies liée à la drogue, a annoncé la police d’Ottawa.

Jacob Brown, 21 ans, de Stillman Valley, a été cité vendredi à 00 h 53 sur l’US 34, à environ un demi-mile à l’est de East First Road dans le canton de Mendota, à la suite d’un accident de deux véhicules sans blessé suite à une plainte pour non-réduction de la vitesse. pour éviter un accident, a déclaré le bureau du shérif du comté de La Salle. Jacqueline Cortes, 18 ans, de Mendota, conduisait vers l’est sur l’US 34, ralentissant pour tourner lorsqu’un véhicule conduit par Brown derrière elle a glissé sur la chaussée enneigée et a heurté l’arrière du véhicule de Cortes.

Javier Baca, 41 ans, de Streator, a été cité jeudi dans le bloc 2800 de la rue Columbus pour des plaintes de conduite avec permis suspendu, de conduite d’un véhicule à moteur non assuré et de conduite d’un véhicule à moteur avec immatriculation suspendue pour absence d’assurance, a déclaré la police d’Ottawa.

Riley Oppenlander, 20 ans, d’Ottawa, a été cité à 23 h 30 le 19 décembre pour des plaintes de non-réduction de vitesse pour éviter un accident, de transport illégal d’alcool par un conducteur, de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec permis suspendu, à la suite d’un accident impliquant un seul véhicule. avec des blessures mineures sur North 2653rd Road, à environ un quart de mile à l’est de East 21st Road dans le canton de Fall River, a déclaré le bureau du shérif du comté de La Salle.

Shaw Media Local News Network s’appuie sur les rapports fournis par la police dans notre zone de couverture. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant le tribunal.