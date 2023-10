« Le Roi des Reines » a récemment célébré son 25ème anniversaire.

L’émission populaire suivait la vie d’un chauffeur-livreur et de sa famille de classe moyenne dans le Queens, à New York. Kevin James a joué Doug Heffernan ; Leah Remini a dépeint sa femme, Carrie ; et le père excentrique de Carrie, Arthur, a été joué par feu Jerry Stiller. La sitcom bien-aimée a fait ses débuts sur CBS le 21 septembre 1998. Après neuf saisons, la série populaire s’est terminée le 14 mai 2007.

James et Remini se sont souvenus de cette étape importante et ont partagé certains de leurs souvenirs préférés de la série sur les réseaux sociaux.

« Il y a 25 ans aujourd’hui, nous avons diffusé. Je suis incroyablement chanceux d’avoir fait ce voyage avec les incroyablement talentueux @leahremini et Jerry Stiller. Je vous aime tellement tous les deux… et merci aux PLUS GRANDS FANS du monde », a écrit James. sur Instagram avec une photo de couverture de l’émission télévisée.

Remini a fait un voyage dans le passé en se moquant des vieux mèmes qui ont refait surface à propos de son mari à l’écran, James.

Voici ce que le casting a fait depuis la fin de la série.

Kévin James

Kevin James, 58 ans, est devenu célèbre après avoir joué le rôle de Doug Heffernan pendant neuf ans dans « The King of Queens ».

En 2006, James a reçu une nomination aux Emmy Awards pour la populaire sitcom, en tant qu’acteur principal exceptionnel dans une série comique. Après la fin de la série, James et Remini ont collaboré au spin-off « Kevin Can Wait » en 2016. Cette sitcom s’est terminée en 2018.

James a poursuivi sa carrière en jouant dans plusieurs comédies cinématographiques populaires, dont « Paul Blart : Mall Cop », « Grown Ups », avec Adam Sandler, et le film de 2011 « Zookeeper ».

En 2001, il rencontre sa désormais épouse, la mannequin philippine Steffiana de la Cruz. Le couple s’est marié en 2004 et partage quatre enfants ensemble. En 2005, James et de la Cruz ont accueilli leur premier enfant, leur fille Sienna-Marie. Deux ans plus tard, une autre petite fille, Shea Joelle, est née.

En 2011, le couple a eu leur premier fils, Kannon Valentine. Quatre ans plus tard, ils ont accueilli une autre fille, Sixtine Sabella.

Plusieurs jours après l’anniversaire de « King of Queens », James s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de son mème viral afin de promouvoir sa prochaine tournée comique.

« Je suis tellement heureux d’avoir trouvé ce portrait », a-t-il légendé sa publication sur les réseaux sociaux.

Léa Rémini

Leah Remini, 53 ans, a joué l’épouse à l’écran de James, Carrie, une secrétaire juridique, dans « The King of Queens ».

Remini a célébré le 25e anniversaire de la série et a révélé que rejoindre la sitcom avait changé sa vie.

« Aujourd’hui marque le 25e anniversaire du roi des reines », a-t-elle légendé un clip vidéo d’elle et James dans l’émission.

« Au moment où j’ai signé pour incarner Carrie Heffernan, j’avais participé à des centaines d’auditions, j’avais participé à de nombreux pilotes et à quelques séries éphémères, et on m’a finalement proposé ‘The King of Queens' », a-t-elle poursuivi.

« Dès que la production de la première saison a commencé, je savais que j’étais chez moi et j’ai la chance de dire que je faisais partie d’une émission vraiment spéciale qui a duré neuf saisons et 207 épisodes et qui continue à être diffusée avec succès. »

Remini a ensuite salué les acteurs qui ont rendu son moment mémorable et l’ont fait « rire tous les jours », notamment James, Stiller, Gary Valentine, Patton Oswalt, Victor Williams et Nicole Sullivan.

Après avoir rejoint James dans le spin-off de « King of Queens » « Kevin Can Wait », Remini était l’un des animateurs de l’émission de jour « The Talk », avec Sara Gilbert, Julie Chen, Sharon Osbourne, Holly Robinson Peete et Marissa Jaret Winokur.

Elle a continué à jouer à la télévision, jouant dans des émissions telles que « In the Motherhood » et « Family Tools ».

Remini était membre de l’Église de Scientologie en 1979 et l’a quittée en 2013. Elle a partagé son expérience dans son livre « Troublemaker » et continue de parler franchement de l’Église. Remini a récemment déclaré qu’elle était « soulagée » que l’acteur et scientologue Danny Masterson ait été condamné à 30 ans de prison à vie après avoir été reconnu coupable de viol.

Elle a également participé à la saison 17 de « Dancing With the Stars » sur ABC aux côtés du pro Tony Dovolani, terminant à la cinquième place.

Remini a récemment jugé la saison 17 de « So You Think You Can Dance ».

Jerry Stiller

Jerry Stiller a joué Arthur Spooner, le père excentrique du personnage de Remini, Carrie, qui vivait avec elle et son mari Doug.

Avant de jouer dans « The King of Queens », Stiller, qui a débuté sa carrière dans les années 1950 aux côtés de son épouse Anne Meara, a connu un renouveau dans les années 90 avec son personnage emblématique Frank Costanza dans la série télévisée « Seinfeld ».

Il a écrit une autobiographie, « Married to Laughter », sur son mariage de plus de 50 ans avec Meara, décédée en 2015. Stiller et Meara étaient considérés comme des comédiens de premier plan dans les années 60, apparaissant dans « The Ed Sullivan Show » environ 36 fois.

En 2001, il est apparu dans la comédie à succès « Zoolander », dans laquelle son fils, Ben Stiller, a joué et réalisé. Il a joué le manager de Zoolander, Maury Ballstein.

En mai 2020, Stiller est décédé de causes naturelles. Il avait 92 ans.

Gary Valentine

Gary Valentine a interprété le cousin à l’écran de James, Danny Heffernan. Valentine est le frère aîné de James dans la vraie vie et a également joué dans le spin-off de « King of Queens » « Kevin Can Wait ».

Il a également participé à plusieurs autres projets avec James, notamment « Home Team », « Here Comes the Boom », « I Now Pronounce You Chuck & Larry », « Paul Blart : Mall Cop » et « Zookeeper ».

Patton Oswalt

Patton Oswalt a joué Spencer « Spence » Olchin, l’ami ringard de Doug Heffernan, dans « The King of Queens ». Après avoir joué dans la sitcom populaire, Oswalt a figuré dans « AP Bio » et a raconté la sitcom « The Goldbergs ». Il a également fait la voix off du personnage principal de Rémy dans « Ratatouille » de Pixar. Ses autres crédits de films incluent « Young Adult », « Agents of SHIELD » de Marvel et « Eternals ».

En 2016, Oswalt a remporté un Emmy pour son émission spéciale Netflix « Talking for Clapping ».

Victor Williams

Dans le rôle du meilleur ami et collègue de Doug Heffernan dans « The King of Queens », Victor Williams a interprété le rôle du diacre Palmer.

Williams a ensuite joué dans plusieurs autres séries télévisées telles que « Sneaky Pete », « Flight of the Conchords », « The Affair » et « Happy Together ».

Ses films incluent « Cop Land », « November Criminals » et « The Animatrix ».

Outre ses projets de séries télévisées et de films, Williams a participé à des concerts commerciaux, notamment des publicités pour Verizon Fios.

Nicole Sullivan

Nicole Sullivan a joué Holly Shumpert dans « The King of Queens ». Son personnage a été embauché par les personnages de James et Remini pour s’occuper de leur père à l’écran, joué par Stiller.

La profession de Sullivan dans la série était promeneur de chiens ; cependant, son travail l’obligeait également à accompagner le personnage de Stiller lors de ses promenades.

Sullivan a également été membre de la distribution de « MADtv » pendant six saisons.

Ses autres crédits au cinéma et à la télévision incluent « Scrubs », « Buzz Lightyear of Star Command », « Kim Possible » et « Family Guy ».

En 2012, Sullivan a été présenté dans « Cougar Town » et est apparu dans « Black-ish » de 2014 à 2022.