25e anniversaire de “Good Will Hunting”: comment Ben Affleck et Matt Damon sont passés de “geeks du drame” à des stars de cinéma

Ben Affleck et Matt Damon sont des amis de longue date.

Cette année marque 25 ans depuis que les acteurs à succès ont joué dans “Good Will Hunting”, qui a été initialement publié en décembre 1997. Damon a dépeint Will Hunting, un concierge avec un score de QI de génie. Dans ce film, le personnage de Damon a dit la ligne emblématique, “Comment aimez-vous les pommes?” qui est toujours utilisé 25 ans plus tard.

Le film le plus récent du couple, “The Last Duel”, est sorti en 2021. Damon et Affleck s’associent également pour démarrer leur société de production indépendante, Artists Equity. Selon Variety, Affleck occupera le poste de PDG et Damon assumera le rôle de directeur du contenu. Le premier projet d’Affleck et Damon est déjà en préparation. Ils jouent tous les deux dans un prochain film sans titre sur l’histoire de la vie de l’ancien cadre de Nike Sonny Vaccaro.

Voici un retour sur l’histoire d’Affleck et Damon ensemble.

Amis d’enfance

Affleck et Damon ont tous deux grandi à Cambridge, dans le Massachusetts, et sont rapidement devenus amis lorsque Damon avait 10 ans et Affleck en avait 8. Dans des interviews précédentes, les deux acteurs ont déclaré qu’ils avaient chacun un amour pour le jeu à un âge précoce, ce qui les a attirés l’un vers l’autre.

En 2016, Damon a parlé avec Entertainment Tonight de la façon dont les stars ont grandi ensemble et a détaillé leur lien.

“Je le connais depuis 35 ans et nous avons grandi ensemble”, a-t-il déclaré au point de vente. “Nous étions tous les deux amoureux de la même chose – jouer et faire du cinéma. Je pense que nous nous sommes nourris de l’obsession de l’autre pendant des années vraiment formatrices et importantes et cela nous a liés pour la vie.”

Les « geeks du théâtre »

En 2004, le frère de Damon, Kyle, a parlé avec le magazine People de l’amitié du couple et a partagé qu’au lycée, les garçons n’étaient pas les “enfants cool” du campus et étaient considérés comme des “geeks du drame”.

En 2007, Affleck a partagé avec Parade que lui et Damon prendraient le train au lycée pour New York pour auditionner pour des rôles d’acteur.

“Nous prenions le train. Ou parfois nous prenions même l’avion, à l’époque où il y avait la navette de l’Est ou le People’s Express”, a déclaré Affleck au point de vente. « L’avion coûtait environ 20 $ et vous pouviez fumer dans l’avion. Nous fumions comme des idiots parce que nous pensions que nous étions vraiment censés être adultes. C’était pitoyable.

‘Chasse de bonne volonté’

Avance rapide de plusieurs années, Damon et Affleck sont apparus ensemble sur grand écran dans des rôles majeurs.

Damon, alors âgé de 27 ans, et Affleck, alors âgé de 25 ans, ont co-écrit ensemble le film “Good Will Hunting” alors qu’ils étaient colocataires. “Nous avons loué cette maison sur la plage de Venise et 800 personnes sont venues et sont restées avec nous et se sont saoulées”, a déclaré Affleck, selon le magazine Forbes.

“Ensuite, nous avons manqué d’argent et avons dû acheter un appartement. C’était comme si tout était excitant”, a-t-il déclaré. “Nous vivions donc à Glendale et Eagle Rock, et nous vivions à Hollywood, West Hollywood, Venise, près du Hollywood Bowl, partout. Nous serions expulsés de certains endroits, ou nous devions mettre à niveau ou rétrograder ça dépend de qui a de l’argent.”

Selon Us Weekly, Affleck et Damon ont utilisé la sortie de “Good Will Hunting” pour sécuriser un nouvel appartement avant d’avoir le moindre crédit à leurs noms.

“Je me souviens qu’il était écrit dans Daily Variety que nous allions obtenir 600 000 $ dessus. Nous n’avions pas de crédit, alors nous sommes allés louer cette maison qui coûtait 3 000 $ par mois, et nous avons utilisé une copie du Daily Variety pour obtenir l’endroit. “, a déclaré Affleck, selon le point de vente. “J’étais comme, ‘Je n’ai pas de crédit, mais c’est qui nous sommes.’ Et le propriétaire m’a dit : ‘D’accord, bien sûr.'”

Le film mettait également en vedette Minnie Driver, le regretté Robin Williams et Cole Hauser de “Yellowstone”.

Le premier Oscar de Damon et Affleck

En 1998, Matt et Ben ont remporté leur premier Oscar du meilleur scénario original pour “Good Will Hunting”.

À 25 ans, Affleck est devenu le plus jeune écrivain à remporter un Oscar du meilleur scénario, selon IMDb.

“J’ai juste dit à Matt:” Perdre serait nul et gagner serait vraiment effrayant – et c’est vraiment, vraiment effrayant “, a déclaré Affleck lors de son discours d’acceptation, par Us Weekly. “Nous ne sommes que deux jeunes gars qui ont eu la chance d’être impliqués avec beaucoup de gens formidables.”

Co-stars de longue date

Damon et Affleck sont apparus pour la première fois ensemble dans des rôles mineurs dans le film “Field of Dreams” de 1989. Après le succès de “Good Will Hunting”, les copains ont repris les rôles principaux dans “Dogma” de 1999.

Damon a fait une apparition dans “Jersey Girl” d’Affleck, où il a joué aux côtés de sa désormais épouse, Jennifer Lopez, en 2004.

Ils ont également été vus dans “Jay and Silent Bob Strike Back”, “Chasing Amy”, “School Ties”, “Jay and Silent Bob Reboot”, “The Third Wheel” et leur dernière apparition, “The Last Duel”.

Leur prochain long métrage ensemble sera dans le film Nike sans titre que leur société de production, Artists Equity, produit. Damon jouera le rôle de Vaccaro et Affleck jouera le rôle du co-fondateur de Nike, Phil Knight. Le film suivra l’histoire de Vaccaro alors qu’il entreprenait de signer Michael Jordan avec la marque de chaussures, selon le Hollywood Reporter.

Ce projet sera la première fois qu’Affleck dirigera Damon dans un film.

Damon soutient la sobriété d’Affleck

Affleck a été franc avec sa dépendance à l’alcool au cours de la dernière décennie.

Il a été plusieurs fois en cure de désintoxication pour alcoolisme et, selon un rapport, Damon était un partisan clé pendant ces périodes difficiles.

“Quand Matt et Ben étaient jeunes, ils adoraient faire la fête ensemble et s’amuser, mais dès que Matt s’est rendu compte que Ben avait des problèmes de toxicomanie, il s’est assuré qu’il ne le permettrait pas”, a déclaré une source à Entertainment Tonight en 2018. ” Matt a arrêté de boire avec Ben parce qu’il ne veut en aucun cas supporter une autre spirale descendante. Matt est un ami très fidèle, stable et ancré qui ne veut que succès et bonheur pour Ben.”

La source a noté que bien que le duo soit un ami proche depuis plus de 30 ans, Damon a d’abord été surpris de la gravité de la dépendance d’Affleck.

“Matt et Ben sont toujours restés des amis proches dans la vie, mais quand Ben a rechuté, ça a été une surprise pour Matt”, a ajouté la source. “Matt n’avait aucune idée de la gravité du problème de Ben.”

La source a poursuivi : “Matt veut avoir une bonne influence sur Ben. L’équipe de Ben, ses amis les plus proches et sa famille soutiennent vraiment leur amitié. Ils veulent qu’ils traînent plus, ce qui pourrait l’aider à s’éloigner de la foule qui ne ne supporte pas son style de vie sobre.”

Damon soutient la romance ravivée d’Affleck avec Jennifer Lopez

Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur relation après que la chanteuse et son fiancé, Alex Rodriguez, l’ont appelé en avril 2021.

La star de “Hustlers” et l’acteur de “The Way Back” étaient déjà fiancés depuis environ deux ans. Les deux se sont séparés en 2004 et Affleck a ensuite épousé l’actrice Jennifer Garner en 2005. Le couple – qui partage trois enfants ensemble – a divorcé en 2018.

En août, Affleck et Lopez ont dit “oui” devant leur famille et leurs amis, dont Damon. Lui et sa femme, Luciana Barroso, ont pris un jet privé pour le domaine d’Affleck en Géorgie pour voir le couple se marier.

Environ un an avant le mariage, Damon a partagé ses réflexions sur la romance ravivée de Lopez et Affleck. “Oh mec, personne ne tire plus fort que moi”, a déclaré Damon sur “The Carlos Watson Show”.

“Ils sont tous les deux géniaux”, a-t-il ajouté. “Je veux juste leur bonheur. Ils ont l’air plutôt heureux en ce moment.”

Lancer une entreprise

Affleck et Damon ont annoncé en novembre qu’ils s’associaient pour démarrer leur société de production indépendante, Artists Equity.

Le duo a reçu un financement de 100 millions de dollars de la société d’investissement RedBird Capital Partners pour leur nouvelle entreprise, qui met l’accent sur la restitution des bénéfices des projets aux acteurs et à tous les membres de l’équipe qui jouent un rôle si vital dans la réalisation de films et d’émissions de télévision. arriver.

Affleck occupera le poste de directeur général de l’entreprise tandis que Damon deviendra directeur de la création. Selon Affleck, Damon jouera et produira un certain nombre de films exclusivement pour Artists Equity.

Il y a plusieurs films à l’horizon pour la société nouvellement formée. Affleck a déclaré au point de vente que trois projets devraient être publiés l’année prochaine et que leur objectif est d’en publier cinq chaque année.

Même s’il y a toujours plus à apprendre, Affleck et Damon ont tous deux une vaste expérience dans une variété de rôles dans l’industrie à apporter à leur nouvelle société de production.

“J’ai déjà été touché”, a déclaré Affleck dans une interview au New York Times. “Mais mon seul regret est de ne pas avoir eu le sens de moi-même pour essayer cela plus tôt. Maintenant, je me sens très prêt à le faire. Je suis juste à cette période de la vie où vous avez suffisamment d’expérience, de confiance et d’assurance. .”