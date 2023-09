253 décès par surdose au cours des 7 premiers mois de 2023 : Interior Health

Alors que la crise de la drogue se poursuit en Colombie-Britannique, elle s’est accélérée en 2023.

Au cours des sept premiers mois de cette année, 253 personnes sont mortes d’une overdose dans le sud de l’intérieur.

Le jeudi 31 août est la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses et pour mieux comprendre l’importance de cette journée, le médecin-hygiéniste d’Intérieur Health, le Dr Carol Fenton, a publié un article sur la crise des drogues toxiques dans la région intérieure sud de la Colombie-Britannique.

« Ce ne sont pas seulement des statistiques et des chiffres : ce sont des gens que nous connaissons et aimons. Ce sont des membres de nos familles, des gens avec qui nous travaillons, nos voisins et nos amis », a déclaré le Dr Fenton dans l’introduction du rapport.

Les sept premiers mois de 2023 montrent que la crise de la drogue s’aggrave, avec 27 décès de plus que pendant la même période en 2022.

Les données suggèrent que le sud de l’intérieur connaîtra également plus de décès que l’année dernière, lorsque 397 personnes sont mortes d’intoxications médicamenteuses. La Colombie-Britannique a enregistré 2 340 décès dus à des drogues toxiques illicites en 2022.

« Interior Health s’engage à donner suite aux recommandations du projet d’examen des dossiers médicaux, en prenant des mesures pour lutter contre la stigmatisation dans les établissements de soins de santé, concevoir des programmes et des services avec des partenaires des Premières Nations et des Métis, accroître l’accès à des services de santé mentale et de toxicomanie culturellement sûrs et travailler avec des partenaires communautaires sur la prévention en amont », a déclaré Susan Brown, présidente et directrice générale d’Interior Health, dans un communiqué.

« Nous nous engageons également à réviser notre stratégie afin de générer une suite complète de solutions efficaces aux urgences liées aux intoxications aux substances non réglementées. »

Le rapport met en évidence l’accès aux services comme un obstacle auquel sont confrontés les consommateurs de substances.

Trente-six pour cent des dossiers médicaux des personnes présentaient des obstacles à l’accès entre juillet 2021 et avril 2022. Cela représente presque le triple des mêmes commentaires de novembre 2017 à octobre 2019, lorsque seulement 13 pour cent des patients ont cité ce problème.

D’autres problèmes cités par les patients dans le rapport sont les longs temps d’attente pour les rendez-vous, les heures d’ouverture limitées, le manque de rendez-vous téléphoniques et le transport vers et depuis les services.

« Bien que le manque de transport soit un problème dans les zones urbaines et rurales, les communautés rurales et éloignées sont touchées de manière disproportionnée, en particulier les communautés des Premières Nations reléguées dans des régions éloignées à cause de la colonisation.

Les personnes décédées à cause de médicaments toxiques étaient également susceptibles de s’être rendues aux urgences peu de temps avant leur décès.

Dix-huit pour cent des personnes décédées s’étaient rendues aux urgences dans les deux semaines suivant leur décès, tandis que 35 pour cent s’étaient également rendues aux urgences entre deux semaines et trois mois avant leur décès.

Parmi ces personnes, 21 pour cent se rendaient à l’hôpital pour des problèmes liés à des blessures ou à des blessures, et environ un tiers des personnes ont eu au moins une visite pour se plaindre de douleurs. Mais seulement 16 pour cent des personnes ont mentionné des problèmes liés à la consommation de substances dans un hôpital au cours des trois mois précédant leur décès.

Dans son rapport, IH propose une série de recommandations à trois groupes pour aider à lutter contre la crise de la drogue.

Premièrement, ils recommandent à chacun de réfléchir au point de vue des personnes qui ont vécu des expériences passées.

IH a également quelques idées à mettre en œuvre, notamment en impliquant de manière significative des personnes ayant des expériences passées dans la prise de décision à tous les niveaux. De plus, toutes les personnes ayant des problèmes de drogue sont différentes et ont des expériences différentes et pour cette raison, IH va continuer à éduquer son personnel et à l’équiper pour qu’il ait les connaissances, la capacité, le confort et la confiance nécessaires pour planifier les soins de chaque patient. Cela améliorera également les soins prodigués aux personnes risquant de mourir d’une intoxication à des substances non réglementées.

Ils prévoient également de continuer à travailler avec leurs partenaires des Premières Nations et des Métis, en planifiant les prochaines étapes de la crise de la drogue et en reconnaissant l’engagement et l’engagement requis pour le travail dirigé par les Autochtones.

IH recommande également au gouvernement de la Colombie-Britannique d’augmenter le logement, les transports et d’utiliser les données du rapport du BC Coroners Service Death Review Panel.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Surdoses en Colombie-BritanniqueKelownaOkanagansurdose