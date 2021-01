NATIONS UNIES (AP) – Le cyclone Eloise a touché 250 000 personnes dans la ville portuaire de Beira et ses environs au Mozambique et a endommagé ou détruit 76 centres de santé et 400 salles de classe, a déclaré mardi un haut responsable de l’ONU.

«Nous voyons également des inondations généralisées qui sont toujours là», a déclaré Myrta Kaulard, la coordonnatrice résidente des Nations Unies dans ce pays africain, à des correspondants de l’ONU lors d’un briefing virtuel depuis la capitale Maputo. «Et ce que nous pouvons voir, c’est que beaucoup de gens essaient de sortir des zones inondées.»

Elle a déclaré que «il y a près de deux ans, le cyclone Idai a dévasté exactement les mêmes zones qui sont maintenant touchées. Des centaines de personnes ont été tuées par Idai, l’un des pires cyclones de l’hémisphère sud qui a inondé une grande partie de Beira, effondrant des maisons ou en emportant beaucoup.

En décembre, le cyclone Chalane a frappé la même zone, a déclaré Kaulard. Puis il y a eu des inondations il y a environ une semaine ou 10 jours, et samedi, le cyclone Eloise est passé.

Elle a déclaré que le nombre de personnes touchées est passé de 170 000 lundi à 250 000 mardi, dont 18 000 déplacées à l’intérieur du pays.

Ce qu’il faut maintenant, a déclaré Kaulard, ce sont des tentes, des abris d’urgence, des couvertures, de l’eau potable, des produits d’hygiène, des installations sanitaires, des masques faciaux et de la nourriture.

«Nous devons également reconstruire les écoles dès que possible», a-t-elle déclaré, expliquant que l’année scolaire commence en mars et que de nombreux élèves ont raté 2019 et 2020 et attendaient avec impatience la reprise des cours. Elle a déclaré que les centres de santé doivent également être réparés rapidement.

Kaulard a déclaré que les évaluations sont toujours en cours, y compris l’étendue des dommages causés par les inondations aux cultures, qui doivent être récoltées en avril. Si l’eau reste, dit-elle, cela pourrait avoir «un impact très dévastateur sur la récolte.

« Fondamentalement, c’est vraiment un très mauvais signal d’alarme de la quantité d’exposition du Mozambique au climat, et ce rendez-vous annuel avec la saison cyclonique est trop fréquent pour que la reprise progresse », a déclaré Kaulard.

Ce n’est que le début de la saison des cyclones, qui se poursuivra jusqu’en avril, a-t-elle déclaré, «et les eaux des canaux mozambicains sont très chaudes» et la côte est longue de 2 700 km.

Kaulard a déploré que les gens aient fait des progrès dans leurs cultures et reconstruisent leurs maisons lorsque les dernières inondations ont frappé.

«Ce sont des gens très pauvres qui sont devenus encore plus pauvres à cause des dégâts», a-t-elle dit.