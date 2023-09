250 personnes prêtes si l’incendie de West Kelowna empiète sur Glenrosa

La cause de l’incendie du ruisseau McDougall fait toujours l’objet d’une enquête

De légères pluies devraient tomber sur l’incendie de forêt de McDougall Creek, près de West Kelowna, aujourd’hui (4 septembre).

Des balayages infrarouges ont été effectués dimanche le long de Westside Road et les équipes ciblent les points chauds restants. Le matériel est démobilisé là où il n’est plus nécessaire.

Le feu continue d’être très actif dans la zone de drainage de Powers Creek.

Une zone tampon sans carburant a été construite au-dessus de la zone de drainage, là où le terrain est trop escarpé pour l’équipement lourd.

Un autre incendie prévu pourrait avoir lieu autour de Carrot Mountain. Si la météo est favorable, les carburants seront retirés des flancs nord et ouest de la montagne.

Un plan de protection des structures a été réalisé pour la communauté de Glenrosa. Au total, 250 personnes sont prêtes à se mobiliser si nécessaire.

Les ordres d’évacuation et les alertes restent en vigueur en raison de l’incendie de forêt de McDougall Creek.

L’incendie de 13 712 hectares brûle depuis le 15 août. La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.

