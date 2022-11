250 personnes assistent au salon Ag Career Exploration en Oregon – Shaw Local

OREGON – Plus de 250 étudiants ont participé à la Foire d’exploration de carrière agricole qui s’est tenue le 16 novembre au Rock River Center, selon Teresa Schwarz de l’Université de l’Illinois Extension.

La foire a permis aux élèves du secondaire de réseauter avec des collèges et des employeurs qui avaient des représentants dans des kiosques d’information. Les collèges ont partagé des informations sur les majeures liées à l’agriculture et les entreprises ont fourni des informations sur les compétences professionnelles requises de leurs employés.

Melinda Colbert, coordonnatrice du programme de vulgarisation agricole à l’Université de l’Illinois, a déclaré que le public cible était les élèves du secondaire, et parfois

Des enseignants et des conseillers d’orientation agricoles ont amené des étudiants, a déclaré Melinda Colbert, coordonnatrice du programme Ag in the Classroom. Elle a également déclaré que les participants incluent ceux qui font partie de la population de l’école à domicile.

Les collèges ont partagé des informations sur les nombreuses majeures en agriculture et sur ce qu’il faut pour obtenir un diplôme et ont répondu aux questions. Les employeurs liés à l’agriculture avaient des représentants là-bas pour offrir des connaissances sur les carrières et discuter des compétences nécessaires pour effectuer des emplois spécifiques.

Ag in the Classroom est proposé par l’intermédiaire de l’extension de l’Université de l’Illinois en partenariat avec le bureau agricole du comté d’Ogle, le bureau agricole du comté de Carroll, le sol et l’eau du comté d’Ogle et le sol et l’eau du comté de Carroll.