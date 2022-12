“250 000 emplois dans l’hôtellerie menacés” sans plus de prise en charge des factures d’énergie

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jusqu’à un quart de million d’emplois seraient perdus dans un «bain de sang» dans la rue principale si le gouvernement n’étendait pas son soutien aux factures d’énergie, a averti un chef de l’industrie.

L’industrie fragile est déjà aux prises avec sa propre version de “long covid” et de nombreuses entreprises ne survivront pas à un autre choc économique, a déclaré Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality.

L’organisation estime que si le soutien n’est pas prolongé, plus de 10 000 entreprises hôtelières pourraient être contraintes de fermer leurs portes au cours de l’année à venir – le même nombre qui a fermé en raison de Covid.

Cela créerait environ 200 000 pertes d’emplois directs et 50 000 autres entreprises de soutien potentielles.

Un propriétaire de pub a vu sa facture énergétique annuelle doubler pour atteindre 176 000 £ et a déclaré que sans aide supplémentaire, de nombreux acteurs de l’industrie ne survivraient pas.

Selon une récente enquête du groupe d’entreprises Confédération de l’industrie britannique (CBI), les entreprises du Royaume-Uni sont prêtes à voir leurs factures plus que doubler ce printemps, car le soutien du gouvernement est désactivé.

En octobre, le gouvernement est intervenu pour aider des millions d’entreprises à faire face à la flambée des coûts de l’énergie causée en partie par la guerre en Ukraine.

Le programme réduit le coût de gros de l’énergie pour toutes les entreprises, les organisations caritatives et les organisations du secteur public, mais cette aide devrait s’épuiser d’ici quelques mois.

Les ministres ont déclaré qu’ils continueraient à soutenir certaines entreprises, dans le cadre d’un programme plus ciblé, après avril, mais ils n’ont pas encore défini celles qui en bénéficieront, les résultats d’un examen devant être publiés d’ici la fin de l’année.

Les industries à forte intensité énergétique, telles que la sidérurgie, devraient être couvertes par l’aide élargie.

Mais Mme Nicholls a déclaré que si le gouvernement ne prolongeait pas le programme en avril, il y aurait “un bain de sang dans la rue principale et dans le secteur de l’hôtellerie”.

« Ces entreprises sont incroyablement fragiles. Les coûts de l’énergie ont rendu les entreprises non viables du jour au lendemain et si le programme n’est pas prolongé, nous aurons des entreprises qui ne sont tout simplement plus en activité et n’auront d’autre choix que de rendre les clés.

Le secteur souffrait déjà de son propre “long covid” alors qu’il faisait face à crise après crise, a-t-elle déclaré.

Cela comprenait deux années de commerce perdu, de nombreuses entreprises s’endettant pour traverser la pandémie. Une saison difficile l’hiver dernier causée par une baisse des échanges due aux craintes de propagation de la variante Omicron, suivie de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la hausse des coûts de l’énergie et des aliments.

Mme Nicholls a appelé les ministres à offrir le même soutien aux entreprises qu’ils ont reçu cet hiver.

“Vous devez le maintenir au même rythme”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que le gouvernement devrait également envisager des programmes de soutien supplémentaires pour accompagner cela.”

“Je pense que vous en avez besoin pour durer au moins six mois supplémentaires jusqu’à ce que nous sachions quelle est la situation des factures d’énergie en octobre de l’année prochaine, lorsque le régulateur les examinera à nouveau”, a-t-elle ajouté.

Cette ligne de mire plus longue donnerait également une certitude aux fournisseurs, a-t-elle déclaré, ce qui réduirait les coûts globaux.

« Rien de moins est un pansement collant. Nous avons besoin d’une piste à long terme pour permettre à l’industrie d’essayer de passer et de se rétablir », a-t-elle déclaré.

Anthony Pender, co-fondateur de Yummy Pubs, qui possède des succursales à Euston et Mile End à Londres, a vu ses factures d’énergie grimper de 89 000 £ par an à 176 000 £.

Pour obtenir ce prix, il a dû signer un contrat de trois ans avec son fournisseur et est maintenant bloqué à ce prix, que les prix du gaz baissent ou non. S’il n’avait pas accepté l’accord en mai, il a déclaré qu’il aurait dû faire face à une facture de 540 000 £ cette année.

Il a déclaré que sa facture d’électricité coûtait désormais plus que son loyer et ses tarifs commerciaux et a déclaré qu’il avait des amis dans l’industrie qui avaient déjà fermé en raison de l’augmentation des coûts.

«Nous avons eu une mauvaise passe au cours des sept à huit dernières années de toute façon en travaillant avec des marges toujours plus fines et des impôts en hausse. Nous sommes ensuite passés par Covid qui a anéanti beaucoup de monde. Nous sommes arrivés à la fin de cela, mais nous avons maintenant ces troubles sociaux et cette augmentation des coûts.

«Je vois juste beaucoup de gens brisés. La majorité de notre industrie est composée de petites entreprises. 12 millions de personnes sont employées par de petites entreprises, et elles sont toutes menacées. Et il n’y a pas de discussion ouverte et bruyante à ce sujet.

« Nous devons faire des sacrifices constants. J’ai toujours une entreprise et un toit au-dessus de ma tête, donc je me considère chanceux – plus chanceux que beaucoup de gens que je connais », a-t-il déclaré.

Dans la perspective des factures qui montent en flèche, M. Pender a appelé à une action plus sévère sur les bénéfices des sociétés énergétiques et à la protection des consommateurs d’énergie par le plafonnement des prix.

La présidente politique de la Fédération des petites entreprises, Tina McKenzie, a déclaré que de nombreuses entreprises hôtelières étaient « suspendues au bord d’une falaise » et si elles étaient exclues d’un soutien énergétique supplémentaire, cela « signifierait la misère » pour tant de personnes encore sous le choc des effets de la pandémie.

“En effet, 22 % des entreprises d’hébergement et de restauration déclarent qu’elles seraient contraintes de devenir non rentables car elles ne peuvent pas augmenter leurs prix. Pendant ce temps, 42 % d’entre elles déclarent qu’elles devraient réduire leurs effectifs, fermer ou changer radicalement leur modèle commercial, a-t-elle déclaré. a dit.

“Le gouvernement doit annoncer de toute urgence la nouvelle version de l’Energy Bill Relief Scheme pour le printemps prochain qui aidera les petites entreprises si profondément touchées par la hausse du coût de l’énergie, sinon les choses iront de mal en pis.”

Un porte-parole de CBI a déclaré: “Le soutien du gouvernement a déjà été considérable, mais avec le Royaume-Uni tombant en récession, nous devons nous assurer que tout ralentissement est court et peu profond, donc l’extension du soutien ciblé doit être sur les cartes.”

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Comme la chancelière l’a clairement indiqué, une inflation élevée est l’ennemi de la stabilité et la combattre est la priorité numéro un du gouvernement.

«Nous reconnaissons les défis auxquels les entreprises seront confrontées dans les mois à venir, c’est pourquoi nous les protégeons de la hausse de l’inflation grâce à l’allégement des tarifs professionnels, au programme d’allégement de la facture énergétique qui permettra au restaurant typique d’économiser 40% sur les factures d’énergie cet hiver, et un Réduction de 2,4 milliards de livres sterling sur les taxes sur le carburant.

“Un examen en cours examine la meilleure façon de soutenir les entreprises à partir d’avril 2023, en ciblant l’argent des contribuables vers les plus vulnérables”.