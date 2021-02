25 secrets sur Pretty in Pink révélés

8. À l’origine, Hughes envisageait Le club du petit-déjeuner Star Anthony Michael Hall comme Duckie. Mais l’acteur a passé, estimant que c’était trop similaire à son rôle précédent de Geek dans Seize bougies.

« C’était choquant pour John parce que John avait l’impression d’être son fils », a déclaré Deutch Repaire de geek. « Il se sentait très proche de lui. Vous savez, tous ces enfants de Club des petits déjeuners étaient comme sa famille. «

9. Après que Hall soit passé, Ringwald a poussé pour « quelqu’un comme Robert Downey Jr. « parce que » il était différent, et il était bizarre, mais il était tout à fait imaginable que nous finirions ensemble « , a-t-elle expliqué dans Tu ne pourrais pas m’ignorer si tu essayais. Michael J. Fox aurait également été envisagée.

10. Bien sûr, Jon Cryer continuerait à faire de Duckie Dale un personnage emblématique. « Il est entré et c’était mon gars », a déclaré Deutch à Gora.

11. Mais ses co-stars ne l’aimaient pas vraiment, et Cryer expliquait dans ses mémoires de 2015: « Je pense qu’ils ont été irrités par moi dès le premier jour. Molly et Andrew étaient des gens très réservés, et je suis une personne très extravertie. . Cela aurait pu très bien fonctionner, cette dynamique, mais ça n’a pas été le cas. »

Et il n’avait pas tort, comme McCarthy l’a admis à Gora, « Jon ressemblait beaucoup à Duckie quand nous faisions ce film. Il était très gentil et très nécessiteux, et je n’avais aucune patience pour cela. »