15. En 2001, après une apparition bizarre sur TRL Cela l’a impliquée de se présenter à l’improviste, de pousser un chariot de crème glacée et de se déshabiller, elle a passé deux semaines à se rétablir dans un hôpital psychiatrique du Connecticut, invoquant un épuisement extrême pour sa panne. Elle a révélé plus tard en 2018 qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire II à l’époque, mais a gardé son diagnostic privé. «Je suis juste dans un très bon endroit en ce moment, où je suis à l’aise pour discuter de mes problèmes de trouble bipolaire II», a-t-elle déclaré Gens à l’époque. «J’espère que nous pourrons arriver à un endroit où la stigmatisation est levée des gens qui traversent quoi que ce soit seuls. Cela peut être incroyablement isolant. Cela n’a pas à vous définir et je refuse de lui permettre de me définir ou de me contrôler.

